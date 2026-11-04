Fonte: Sheldon Xia
Bitquery ha tracciato i fondi fino a un wallet coinvolto anche nell’hack da 46 milioni di dollari di Mercado Bitcoin di lunedì 2 novembre, rafforzando il sospetto preliminare di Xia su un possibile collegamento tra gli incidenti.
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L’ultima violazione arriva dopo mesi di incertezza sul futuro di BitMart. A luglio l’exchange ha annunciato che avrebbe interrotto le negoziazioni il 26 agosto e cessato le operazioni a gennaio 2027. Dopo l’annuncio, gli utenti hanno segnalato ritardi nei prelievi e account bloccati, alimentando preoccupazioni sull’accesso ai loro fondi.
Ad agosto, l’account X in lingua cinese di BitMart ha affermato che i dipendenti non erano stati pagati e ha chiesto chiarimenti sui fondi dei clienti. Il fondatore ha respinto le accuse definendole inventate, sebbene all’epoca non fosse chiaro chi controllasse l’account.
In una proposta di ristrutturazione pubblicata lunedì, l’exchange ha delineato tre potenziali opzioni di recupero per gli utenti, tra cui distribuzioni di asset liquidi e token legati al recupero, con l’intenzione di chiedere l’approvazione del tribunale a dicembre o gennaio.
Cointelegraph ha contattato BitMart per ottenere dettagli sulla ristrutturazione, sul personale addetto alla sicurezza e sull’ultima violazione, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.
Separatamente, un’alleanza contro la criminalità crypto formata da Tron, Tether e TRM Labs si è sciolta nel mezzo di un’ondata di importanti hack nel settore, ha riferito mercoledì Bloomberg.
La T3 Financial Crime Unit, lanciata a settembre 2024 e successivamente affiancata da Binance, ha avuto difficoltà a causa di risposte lente e di uno scarso coordinamento, ha riferito Bloomberg citando persone a conoscenza della questione. Una fonte ha affermato che il gruppo si è sciolto alla fine di agosto.
A maggio, T3 ha dichiarato di aver contribuito a congelare oltre 450 milioni di dollari in asset collegati a sospette attività criminali dal suo lancio nel 2024.
Lo scioglimento del gruppo arriva nel mezzo di un’ondata di importanti hack crypto, tra cui la violazione da 6,3 miliardi di dollari di Binance della scorsa settimana, il più grande furto di criptovalute mai registrato.
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