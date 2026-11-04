L’exchange di criptovalute BitMart opera con un team di sicurezza sotto organico dopo la ristrutturazione, ha dichiarato mercoledì il suo fondatore, dopo aver confermato un nuovo hack che potrebbe essere collegato al recente attacco all’exchange brasiliano Mercado Bitcoin.

In un post su X, il fondatore di BitMart Sheldon Xia ha affermato che le minacce contro i dipendenti e le presunte ritorsioni da parte di ex dipendenti hanno complicato gli sforzi per trattenere il personale tecnico.

«È stato necessario uno sforzo considerevole e conversazioni individuali per convincere alcuni membri chiave del personale tecnico a rimanere e a mantenere i nostri sistemi principali», ha scritto Xia. «Tuttavia, continuiamo ad affrontare numerosi attacchi. Il nostro team di sicurezza è attualmente gravemente sotto organico, ma continuiamo a fare tutto il possibile per proteggere dati e asset».

Xia ha descritto come esigua la somma coinvolta nell’hack di lunedì, ma non ha comunicato una cifra. La società di analisi della blockchain Bitquery ha identificato circa 391.000 dollari in trasferimenti sospetti da wallet per lo più associati a BitMart su tre blockchain, secondo una indagine pubblicata mercoledì.

Fonte: Sheldon Xia

Bitquery ha tracciato i fondi fino a un wallet coinvolto anche nell’hack da 46 milioni di dollari di Mercado Bitcoin di lunedì 2 novembre, rafforzando il sospetto preliminare di Xia su un possibile collegamento tra gli incidenti.

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BitMart valuta la ristrutturazione dopo l’annuncio della chiusura

L’ultima violazione arriva dopo mesi di incertezza sul futuro di BitMart. A luglio l’exchange ha annunciato che avrebbe interrotto le negoziazioni il 26 agosto e cessato le operazioni a gennaio 2027. Dopo l’annuncio, gli utenti hanno segnalato ritardi nei prelievi e account bloccati, alimentando preoccupazioni sull’accesso ai loro fondi.

Ad agosto, l’account X in lingua cinese di BitMart ha affermato che i dipendenti non erano stati pagati e ha chiesto chiarimenti sui fondi dei clienti. Il fondatore ha respinto le accuse definendole inventate, sebbene all’epoca non fosse chiaro chi controllasse l’account.

In una proposta di ristrutturazione pubblicata lunedì, l’exchange ha delineato tre potenziali opzioni di recupero per gli utenti, tra cui distribuzioni di asset liquidi e token legati al recupero, con l’intenzione di chiedere l’approvazione del tribunale a dicembre o gennaio.

Cointelegraph ha contattato BitMart per ottenere dettagli sulla ristrutturazione, sul personale addetto alla sicurezza e sull’ultima violazione, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.

L’alleanza contro la criminalità crypto si scioglie nel mezzo di un’ondata di hack

Separatamente, un’alleanza contro la criminalità crypto formata da Tron, Tether e TRM Labs si è sciolta nel mezzo di un’ondata di importanti hack nel settore, ha riferito mercoledì Bloomberg.

La T3 Financial Crime Unit, lanciata a settembre 2024 e successivamente affiancata da Binance, ha avuto difficoltà a causa di risposte lente e di uno scarso coordinamento, ha riferito Bloomberg citando persone a conoscenza della questione. Una fonte ha affermato che il gruppo si è sciolto alla fine di agosto.

A maggio, T3 ha dichiarato di aver contribuito a congelare oltre 450 milioni di dollari in asset collegati a sospette attività criminali dal suo lancio nel 2024.

Lo scioglimento del gruppo arriva nel mezzo di un’ondata di importanti hack crypto, tra cui la violazione da 6,3 miliardi di dollari di Binance della scorsa settimana, il più grande furto di criptovalute mai registrato.

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