Blockchain.com, exchange crypto e fornitore di wallet, starebbe cercando di raccogliere circa 500 milioni di dollari attraverso un’offerta pubblica iniziale (IPO) quest’anno, a più di quattro anni dal raggiungimento da parte della società di una valutazione di 14 miliardi di dollari, al culmine del precedente boom delle criptovalute.

Citando persone a conoscenza della vicenda, Bloomberg ha riferito lunedì che Blockchain.com puntava a una valutazione per l’IPO compresa tra 4 e 6 miliardi di dollari. La società era inoltre aperta a un’offerta più contenuta, se necessario per completare la quotazione in borsa.

Come riferito da Cointelegraph, Blockchain.com ha depositato in via riservata documenti preliminari di registrazione presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti a maggio, spianando la strada a una potenziale IPO. All’epoca, la società non aveva divulgato quante azioni intendesse offrire né una potenziale fascia di prezzo.

I piani per l’IPO arrivano mentre i mercati dei capitali iniziano a riaprire per le società crypto, dopo la ripresa del mercato iniziata il mese scorso. Bitcoin (BTC) è salito di oltre il 30% da metà agosto, quando il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe aumentato significativamente i riacquisti di debito pubblico a lunga scadenza, una mossa che ha contribuito a innescare un forte rally nei mercati crypto.

Tuttavia, le condizioni dei mercati dei capitali restano difficili per le società crypto. Secondo Bloomberg, le azioni delle società crypto quotate di recente Gemini, BitGo ed eToro sono ancora in calo di circa il 50-80% rispetto ai massimi successivi alle rispettive IPO.

Correlato: Crypto Biz: l’IA è passata in secondo piano quando Bitcoin ha iniziato a salire