Michael Saylor, cofondatore di Strategy, ha affermato che un’epoca di asset e intelligenza digitali necessita di una “carta dei diritti digitali”, anziché di restrizioni.

Un’epoca di intelligenza artificiale può aumentare la produzione, ma necessita di moneta e mercati dei capitali migliori per realizzare il proprio potenziale, secondo un’ analisi pubblicata sabato su X da Saylor, presidente esecutivo della più grande azienda detentrice di Bitcoin al mondo.

Secondo Saylor, un quadro utile per gli asset digitali dovrebbe sancire cinque diritti fondamentali, o libertà.

Questi diritti includono (1) la libertà di creare nuovi asset digitali e (2) di immetterli sul mercato per finanziare attività e produttività. Includono inoltre (3) il diritto di detenerli o scegliere un custode, nonché (4) di trasferirli, spostando gli asset tra persone, aziende, wallet e fornitori di servizi. Infine, (5) il diritto di utilizzarli per spendere, investire, generare reddito e ottenere prestiti garantiti da asset digitali.

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Secondo Saylor, questi diritti dovrebbero applicarsi sia alle persone sia alle aziende. “Il valore di un asset dipende da ciò che il suo proprietario può farne. Se ne limiti l’utilità, ne limiti il potenziale economico”, ha affermato.

Poiché l’intelligenza digitale automatizzerà i posti di lavoro e renderà obsoleti molti prodotti, la prosperità futura dipenderà dalla nostra capacità di creare nuove aziende e opportunità a un ritmo più rapido, ha scritto Saylor, aggiungendo che “la nostra ambizione dovrebbe essere quella di consentire a 10 milioni di nuove aziende di raccogliere capitali”.

Cointelegraph ha riferito lunedì che Strategy aveva ripreso ad acquistare Bitcoin dopo una pausa di due settimane, acquisendo 950 Bitcoin (BTC) per 75,7 milioni di dollari a un prezzo medio di 79.670 dollari per coin.

Ciò ha portato le partecipazioni di Strategy a 846.000 BTC, acquistati per circa 63,8 miliardi di dollari a un costo medio di 75.416 dollari per coin. Al momento della pubblicazione, Bitcoin veniva scambiato a circa 84.523 dollari.

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