La banca d’investimento statunitense Cantor Fitzgerald è sotto esame da parte di un democratico del Senato per i suoi legami con Tether; il senatore Richard Blumenthal chiede documenti sulla partnership dell’azienda con l’emittente della stablecoin e sull’ammontare dei guadagni ottenuti dalla famiglia del segretario al Commercio Howard Lutnick grazie all’accordo.

In una lettera di giovedì, Blumenthal, il principale esponente democratico della sottocommissione permanente del Senato per le indagini, ha chiesto al presidente di Cantor Brandon Lutnick di spiegare come monitora la conformità di Tether alle leggi bancarie e sulle sanzioni, oltre a fornire tutte le comunicazioni relative a Howard Lutnick e Tether, comprese quelle successive alla sua uscita da Cantor.

«È inquietante che gli accordi commerciali redditizi di Cantor Fitzgerald con Tether avvengano a scapito della sicurezza nazionale americana», ha scritto Blumenthal.

L’indagine mette sotto esame la redditizia partnership di Cantor con Tether. Nel 2024 Cantor Fitzgerald ha acquisito i diritti su una partecipazione del 5% in Tether e, secondo quanto riferito, custodisce decine di miliardi di riserve di buoni del Tesoro statunitensi di Tether. Blumenthal sostiene che il valore stimato della partecipazione di Cantor in Tether sia aumentato da 600 milioni di dollari a 10 miliardi di dollari da quando Trump è tornato alla Casa Bianca e che Howard Lutnick abbia ricevuto più di 250 milioni di dollari nello stesso periodo, inclusa una distribuzione di 192 milioni di dollari da Cantor Fitzgerald.

La lettera segue un rapporto degli investigatori democratici della sottocommissione permanente del Senato per le indagini pubblicato il mese scorso, secondo cui l’USDt (USDT) di Tether è diventato uno strumento chiave per la rete bancaria ombra dell’Iran.

Blumenthal ha chiesto al Tesoro e al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di indagare su potenziali violazioni delle sanzioni. Tether ha risposto con una dichiarazione affermando di collaborare da anni con le forze dell’ordine e di aver congelato quasi 550 milioni di dollari in USDT collegati all’Iran quest’anno.

«Proprio come Tether ha ottenuto milioni incalcolabili da interessi e investimenti derivanti dalle stablecoin utilizzate in queste attività illecite, anche Cantor Fitzgerald ha tratto profitto dal suo rapporto con Tether», ha scritto Blumenthal nella sua ultima lettera a Cantor.

Cointelegraph ha contattato Cantor Fitzgerald e Tether, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

I legami tra Cantor e Tether risalgono al 2021

Il rapporto di Cantor con Tether è iniziato nel 2021, quando l’azienda ha cominciato ad agire come custode di una parte dei titoli del Tesoro statunitense a garanzia delle riserve dell’emittente della stablecoin.

Howard Lutnick ha supervisionato Cantor in qualità di presidente e CEO durante quel periodo e ha contribuito a negoziare il suo investimento in Tether nell’aprile 2024.

Lutnick si è dimesso da Cantor dopo che il Senato lo ha confermato come segretario al Commercio nel febbraio 2025. L’azienda ha quindi nominato suo figlio Brandon presidente e l’altro figlio vicepresidente.

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Oltre ai documenti su guadagni e conformità, Blumenthal chiede i termini della cessione di Howard Lutnick da Cantor e i dettagli di eventuali altri prestiti o finanziamenti forniti da Tether a Lutnick o alla sua famiglia per facilitare il trasferimento della proprietà ai suoi figli.

Il senatore ha inoltre chiesto se Cantor richieda audit indipendenti su Tether, se abbia mai valutato la possibilità di porre fine alla partnership e quali misure abbia adottato per indagare sulle accuse di finanziamento illecito ed elusione delle sanzioni.

Blumenthal ha chiesto a Cantor di rispondere entro il 23 ottobre.

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