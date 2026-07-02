Perps guadagnano terreno sia in CEX che in DeFi

Mentre le modifiche normative negli Stati Uniti accelerano l'adozione dei futures perpetui sulle criptovalute e i concorrenti Coinbase e Kalshi ampliano la propria offerta, Cboe sta valutando una revisione della propria gamma di prodotti.

Il Chicago Board Options Exchange (CBOE) sta valutando la possibilità di convertire i propri futures continui su Bitcoin ed Ether in futures perpetui, una mossa che consentirebbe alla borsa di competere in uno dei mercati dei derivati sulle criptovalute in più rapida crescita, sulla scia dei recenti cambiamenti normativi negli Stati Uniti.

Martedì il Wall Street Journal ha riportato che Rob Hocking, responsabile globale dei derivati del CBOE, ha affermato che la borsa sta valutando la conversione dopo che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha approvato i futures perpetui sulle criptovalute per il mercato predittivo Kalshi e ha delineato un percorso normativo che consenta ad altre borse statunitensi registrate di offrire prodotti simili.

Hocking non ha fornito una tempistica per la potenziale conversione né ha spiegato quali vantaggi essa comporterebbe per la CBOE. La borsa ha lanciato i suoi futures continui su Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) lo scorso dicembre, offrendo contratti con scadenze che si estendono fino a un decennio.

Fonte: Nate Geraci

I futures perpetual, o “perps”, sono stati resi popolari dalla piattaforma di derivati crypto BitMEX e da allora sono diventati il prodotto dominante nel settore dei derivati crypto. A differenza dei contratti futures tradizionali, i perpetui non hanno una data di scadenza, consentendo ai trader di mantenere posizioni con leva finanziaria a tempo indeterminato, mentre i prezzi vengono allineati all’asset sottostante tramite pagamenti periodici di funding.

La domanda di questi prodotti ha subito un’accelerazione a seguito della decisione della CFTC. Secondo il rapporto pubblicato martedì, i futures perpetui su criptovalute di Kalshi hanno generato un volume di scambi superiore a 8,5 miliardi di dollari nel giro di poche settimane dal lancio.

L’approvazione da parte dell’autorità di regolamentazione ha inoltre suscitato l’opposizione delle borse dei futures già affermate. All’inizio di questo mese, la Chicago Mercantile Exchange ha citato in giudizio la CFTC, sostenendo che consentire a Kalshi di quotare i futures perpetui violi la legge federale e abbia causato un “danno alla concorrenza da manuale” alle borse già presenti sul mercato.

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Perps guadagnano terreno sia in CEX che in DeFi

Il mercato dei futures perpetui continua ad espandersi. All’inizio di questo mese, Coinbase ha lanciato futures perpetui legati agli indici azionari, offrendo ai trader statunitensi idonei l’accesso a un’esposizione con leva finanziaria a settori quali l’intelligenza artificiale, la difesa e i titoli azionari cinesi. Il lancio ha fatto seguito all’introduzione, avvenuta a marzo, dei futures 24/7 da parte di Coinbase International Exchange su titoli quotati negli Stati Uniti per i trader non statunitensi idonei.

Sta aumentando anche l’interesse per i futures perpetui sulle materie prime, con BitMEX che sottolinea la crescente domanda di swap perpetui sulle materie prime, in un contesto di recente aumento della volatilità dei prezzi del petrolio e dell’oro.

Anche i mercati decentralizzati sono diventati importanti centri per il trading di contratti perpetui. Secondo DeFiLlama, negli ultimi 24 ore gli exchange decentralizzati hanno registrato un volume di futures perpetui superiore a 22,5 miliardi di dollari e circa 663 miliardi di dollari negli ultimi 30 giorni. Hyperliquid ha rappresentato la maggior parte di tale attività.

Volumi sui perp sugli exchange DeFi. Fonte: DeFiLlama