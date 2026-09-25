L’ex leader della CFTC lascerà la Blockchain Association dopo il fallimento del voto sul CLARITY Act

Summer Mersinger, in precedenza commissaria presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti, lascerà l’incarico di CEO della Blockchain Association e l’organizzazione di advocacy alla fine dell’anno, dopo che una delle priorità legislative del gruppo ha subito una battuta d’arresto significativa al Congresso.

Venerdì, la Blockchain Association (BA) ha annunciato che Mersinger avrebbe lasciato l’incarico di CEO il 16 ottobre, quando l’ex amministratrice delegata del gruppo, Kristin Smith, sarebbe tornata a guidare l’organizzazione come CEO ad interim. Mersinger è entrata nella Blockchain Association nel giugno 2025 dopo aver lasciato la CFTC tre anni prima della scadenza prevista del suo secondo mandato da commissaria.

«Sono arrivata qui dalla CFTC perché ritenevo che questo settore meritasse regole chiare e una voce credibile e unita che ne sostenesse le ragioni a Washington», ha dichiarato Mersinger al momento della sua partenza dalla BA.

L’organizzazione ha citato gli sforzi di Mersinger per promuovere il Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins, o GENIUS Act, nonché il suo contributo a fornire «chiarezza normativa presso la [Securities and Exchange Commission] e la CFTC».

È significativo che l’organizzazione non abbia menzionato il Digital Asset Market Clarity Act, all’esame del Senato, per il quale la BA ha ripetutamente sollecitato i legislatori a esprimere il proprio sostegno. Il disegno di legge non è riuscito a ottenere voti sufficienti da democratici e repubblicani in una mozione di cloture all’inizio di questo mese; molti esperti prevedono che ciò lascerà la legislazione in sospeso fino al 2027.

La Blockchain Association non ha risposto immediatamente alle domande sui piani di Mersinger per il 2027.

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