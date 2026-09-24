La Federal Reserve ha proposto requisiti patrimoniali, di rimborso e altri requisiti normativi per gli emittenti di stablecoin soggetti alla sua supervisione, mentre procede all’attuazione del GENIUS Act.

Il GENIUS Act richiede già agli emittenti di stablecoin di mantenere riserve a garanzia dei loro token su base uno a uno e limita i tipi di attività che possono detenere, tra cui contanti, depositi bancari e titoli del Tesoro statunitense a breve termine. La legge ha lasciato alle autorità di regolamentazione federali il compito di stabilire requisiti più dettagliati in materia di capitale, diversificazione delle riserve e gestione del rischio.

Secondo la proposta della Fed, gli emittenti sarebbero soggetti a un requisito patrimoniale per il rischio operativo pari al 2% dei primi 20 miliardi di stablecoin in circolazione, all’1,5% dei successivi 30 miliardi e all’1% degli importi superiori a 50 miliardi, oltre a requisiti patrimoniali aggiuntivi legati ai rischi di credito e operativi.

In generale, gli emittenti sarebbero tenuti a elaborare i rimborsi entro due giorni lavorativi. Se le riserve scendessero al di sotto della copertura uno a uno richiesta, un emittente dovrebbe informare la Fed e ripristinare le proprie riserve secondo un piano di risanamento oppure liquidarle e rimborsare le stablecoin in circolazione.

Gli emittenti dovrebbero inoltre pubblicare relazioni mensili con i dettagli sulle stablecoin in circolazione e sul valore e la composizione delle loro riserve. Le comunicazioni dovrebbero essere esaminate da una società di revisione contabile pubblica registrata e certificate dal CEO e dal CFO dell’emittente.

Una proposta separata istituirebbe una procedura di richiesta per le banche soggette alla supervisione della Fed che chiedono l’autorizzazione a emettere stablecoin di pagamento tramite società controllate, compresi i requisiti di presentazione di un piano aziendale e di informazioni finanziarie.

Le proposte sono aperte ai commenti del pubblico per 60 giorni dalla pubblicazione nel Federal Register.

Correlato: L’autorità bancaria di vigilanza dell’UE chiede regole sui prestiti in criptovalute ai sensi del MiCA

Barr: le stablecoin devono restare rimborsabili durante le turbolenze del mercato

Il governatore della Fed Michael Barr ha sostenuto la proposta giovedì, ma ha affermato che sarebbero necessari ulteriori interventi affinché le stablecoin diventino strumenti di pagamento affidabili.

«Le stablecoin saranno stabili solo se potranno essere rimborsate in modo affidabile e tempestivo al valore nominale in un’ampia gamma di condizioni. Ciò include i periodi di stress del mercato, quando il valore persino del debito pubblico altrimenti liquido può essere sottoposto a pressione, e gli episodi di difficoltà per il singolo emittente o per le entità a esso collegate», ha dichiarato Barr.

Barr ha aggiunto di essere incoraggiato dai limiti proposti sulle attività di riserva e dai requisiti patrimoniali standardizzati, chiedendo al contempo commenti del pubblico sulla questione se il quadro affronti adeguatamente i rischi legati ai tassi d’interesse e ai cambi valutari.

Ha inoltre affermato che i diritti universali di rimborso dovrebbero essere stabiliti chiaramente nella norma definitiva e ha espresso preoccupazione per uno standard che impedirebbe alla Fed di adottare misure di supervisione o di enforcement per una carenza in materia di antiriciclaggio, a meno che il problema non sia considerato «significativo o sistemico».

Il GENIUS Act è destinato a entrare in vigore il 18 gennaio 2027, oppure 120 giorni dopo che le autorità di regolamentazione federali avranno emanato le norme definitive di attuazione, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

Rivista: Vincitori e perdenti delle nuove regole della SEC sulle azioni tokenizzate