I procuratori statunitensi hanno sostenuto che una società di pagamenti ha trasferito illegalmente centinaia di milioni di dollari su disposizione di EQIBank, presso cui Tether detiene alcuni asset.

L’emittente della stablecoin Tether ha dichiarato di avere un’esposizione limitata attraverso asset detenuti presso una banca che, secondo quanto riferito, avrebbe ordinato a una società di pagamenti di trasferire centinaia di milioni di dollari per suo conto.

In risposta alle notizie che collegavano Tether e Bitfinex a una società di pagamenti con sede in Montana, citata in una denuncia di confisca civile presentata dal Dipartimento di Giustizia, un portavoce dell’azienda ha dichiarato a Cointelegraph di «non essere a conoscenza» di alcuna delle condotte contestate. Tether ha confermato di essere cliente di EQIBank, la banca che, secondo il Dipartimento di Giustizia, avrebbe ordinato alla società di pagamenti Capstone di inviare e ricevere denaro; l’importo detenuto presso la banca rappresentava tuttavia lo 0,034% del totale degli asset del gruppo.

Secondo quanto riferito, i procuratori statunitensi hanno congelato circa 84 milioni di dollari nei conti di Capstone nell’ambito della denuncia. Funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno sostenuto che la società non era autorizzata e aveva effettuato pagamenti a favore di «centinaia di persone ed entità» per conto di Tether e Bitfinex, secondo il Financial Times.

Un portavoce di Tether non ha risposto a una domanda su come il sequestro potrebbe influire sui suoi clienti. A venerdì, la stablecoin USDT aveva una capitalizzazione di mercato di circa 184 miliardi di dollari.

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