Fonte: Paul Atkins
Pochi giorni dopo il voto, la SEC ha autorizzato la negoziazione on-chain limitata di azioni statunitensi tokenizzate nell’ambito della sua Innovation Exemption, mentre la CFTC ha ampliato le esenzioni normative per i fornitori di software che collegano gli utenti a piattaforme di derivati regolamentate, comprese quelle che offrono contratti perpetui.
La CFTC aveva già iniziato a gettare le basi normative per i futures perpetui diversi mesi prima.
A maggio, l’agenzia ha istituito un processo di esame caso per caso per i contratti perpetui e ha approvato il prodotto di futures perpetui su Bitcoin di Kalshi; a giugno è seguita un’ esenzione temporanea che consentiva a determinati exchange registrati di convertire i futures esistenti sulle criptovalute in contratti privi di data di scadenza.
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