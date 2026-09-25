OG.com, recentemente scorporata da Crypto.com, si unisce a Coinbase, Kalshi e Payward, società madre di Kraken, nella richiesta di approvazione per introdurre futures perpetui sulle singole azioni statunitensi.

OG.com Markets sta cercando l’approvazione normativa negli Stati Uniti per offrire futures perpetui legati a singole azioni, mentre le piattaforme di trading cercano di portare questo popolare prodotto derivato sui mercati azionari statunitensi.

In una richiesta presentata giovedì alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), OG.com ha proposto nuove regole che le consentirebbero di quotare futures su singole azioni regolati in contanti, privi di scadenza e negoziabili 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana.

OG.com è stata recentemente scorporata dall’exchange di criptovalute Crypto.com come piattaforma indipendente per mercati predittivi e derivati, valutata 5 miliardi di dollari. All’epoca, il CEO Kris Marszalek dichiarò che la piattaforma prevedeva di espandersi oltre i mercati predittivi, fino ai futures e ai contratti perpetui.

Poco dopo lo scorporo, Robinhood ha acquisito una partecipazione azionaria in OG.com nell’ambito di un accordo pluriennale per utilizzare il suo exchange di derivati e la sua clearinghouse regolamentati dalla CFTC per i mercati predittivi.

A differenza dei contratti futures tradizionali, i futures perpetui, o “perps”, non hanno una data di scadenza e consentono ai trader di mantenere l’esposizione senza dover passare periodicamente a nuovi contratti. Il prodotto è stato introdotto nel settore delle criptovalute da BitMEX nel 2016.

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La spinta per i futures perpetui si estende alle azioni statunitensi

Le piattaforme di trading di criptovalute e i mercati predittivi cercano sempre più di portare sulle azioni statunitensi uno dei prodotti derivati più popolari del mercato degli asset digitali; OG.com si unisce a un gruppo crescente che chiede l’approvazione normativa.

Il 18 settembre, Coinbase, Payward, società madre di Kraken, tramite il suo exchange Bitnomial, e Kalshi, mercato predittivo, hanno tutti presentato richieste per offrire futures perpetui legati a singole azioni statunitensi.

Le richieste sono arrivate dopo che le autorità di regolamentazione statunitensi, tra cui la Securities and Exchange Commission (SEC) e la CFTC, hanno portato avanti iniziative sulle criptovalute nonostante la mancata avanzata del CLARITY Act al Senato il 15 settembre.

Fonte: Paul Atkins

Pochi giorni dopo il voto, la SEC ha autorizzato la negoziazione on-chain limitata di azioni statunitensi tokenizzate nell’ambito della sua Innovation Exemption, mentre la CFTC ha ampliato le esenzioni normative per i fornitori di software che collegano gli utenti a piattaforme di derivati regolamentate, comprese quelle che offrono contratti perpetui.

La CFTC aveva già iniziato a gettare le basi normative per i futures perpetui diversi mesi prima.

A maggio, l’agenzia ha istituito un processo di esame caso per caso per i contratti perpetui e ha approvato il prodotto di futures perpetui su Bitcoin di Kalshi; a giugno è seguita un’ esenzione temporanea che consentiva a determinati exchange registrati di convertire i futures esistenti sulle criptovalute in contratti privi di data di scadenza.

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