Gary Gensler mette in dubbio l'affermazione della CFTC sulle scommesse sportive

Fonte: Mike Selig
“La CFTC ha la competenza e la responsabilità di tutelare la propria giurisdizione esclusiva in materia di derivati su materie prime, ed è esattamente ciò che continueremo a fare”, ha affermato.
La CFTC ha chiesto al tribunale di dichiarare invalide le leggi dello Stato del New Mexico che si applicherebbero alle transazioni sui DCM regolamentati dalla CFTC e di emettere un’ingiunzione permanente che vieti allo Stato di intraprendere azioni contro le piattaforme di prediction market.
Anche Gary Gensler, ex presidente della Securities and Exchange Commission e della CFTC, è intervenuto nella battaglia legale dell'agenzia con gli Stati, mettendo in dubbio la tesi del regolatore federale secondo cui avrebbe autorità sui contratti legati a eventi sportivi.
In un amicus brief depositato giovedì presso il Sixth Circuit nella disputa tra Kalshi e le autorità dell’Ohio, Gensler ha sostenuto che il Dodd-Frank Act, approvato nel 2010 in risposta alla crisi finanziaria del 2008 per regolamentare gli swap, non era pensato per includere i contratti su eventi sportivi.
“Il Congresso non ha incluso i contratti di scommesse sportive nella definizione statutaria di swap prevista dal Dodd-Frank”, ha sostenuto Gensler. Ha aggiunto che i contratti su eventi sportivi non rientrano né nello scopo né nel linguaggio che definisce uno swap ai sensi delle leggi sulle commodity, “che si concentrano sulla copertura del rischio economico.”
Gary Gensler ospite della CNBC per parlare del suo parere legale. Fonte: YouTube
“Le scommesse sportive raramente, se non mai, hanno a che fare con la copertura del rischio”, ha sostenuto Gensler.
Giovedì Gensler ha dichiarato alla CNBC che la domanda “al centro della questione è se nel 2010 il Congresso abbia affermato: ‘No, nessuno Stato può regolamentare questo settore’ — la questione è stata affidata a questa piccola agenzia che un tempo ero orgoglioso di dirigere — e la risposta è categoricamente ‘No’”.
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