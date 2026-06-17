Gary Gensler mette in dubbio l'affermazione della CFTC sulle scommesse sportive

Il New Mexico è l'ottavo Stato ad essere citato in giudizio dalla CFTC in merito ai prediction market, mentre Gary Gensler ha messo in dubbio la pretesa autorità del regolatore sui contratti relativi agli eventi sportivi

Il New Mexico è l’ultimo Stato USA a essere coinvolto nella battaglia legale della Commodity Futures Trading Commission per la propria giurisdizione sui prediction market, dopo che lo Stato ha citato in giudizio Kalshi per aver presumibilmente offerto scommesse sportive illegali.

Venerdì, la CFTC ha dichiarato di aver citato in giudizio presso una corte federale la governatrice del New Mexico Michelle Lujan Grisham, il procuratore generale dello Stato Raúl Torrez e membri del New Mexico Gaming Control Board, con l’obiettivo di “bloccare gli sforzi dello Stato di applicare le leggi statali sul gioco ai mercati contrattuali registrati presso la CFTC.”

Il New Mexico ha citato in giudizio Kalshi il 4 giugno, sostenendo che la società offre scommesse sportive ai residenti senza licenza e che i suoi contratti su eventi sportivi funzionano allo stesso modo delle scommesse sportive tradizionali.

Lo Stato ha inoltre sostenuto che Kalshi avrebbe consentito l’uso della piattaforma a utenti di età compresa tra 18 e 20 anni, al di sotto dell’età minima di 21 anni prevista dal New Mexico per il gioco.

Il New Mexico è l’ottavo Stato citato in giudizio dalla CFTC dopo che le autorità statali avevano avviato azioni di enforcement contro piattaforme di prediction market. Anche Rhode Island, Wisconsin, Minnesota, New York, Arizona, Connecticut e Illinois stanno affrontando cause intentate dal regolatore.

Nel suo reclamo contro il New Mexico, la CFTC ha sostenuto che i contratti su eventi sono “swap” ai sensi delle leggi federali sulle commodity e che Kalshi è un Designated Contract Market, o DCM, soggetto alla “giurisdizione esclusiva” della CFTC.

“Il tentativo del New Mexico di impedire a un DCM regolamentato dalla CFTC di offrire prodotti finanziari approvati dalla CFTC interferisce con il quadro federale esclusivo che il Congresso ha progettato per supervisionare i mercati statunitensi dei derivati su commodity”, ha sostenuto la CFTC.

“Il New Mexico è l’ultimo Stato che cerca di annullare norme consolidate e decenni di precedenti giudiziari imponendo leggi statali sul gioco agli exchange di derivati regolamentati a livello federale e soggetti alla giurisdizione esclusiva della CFTC”, ha dichiarato il presidente della CFTC Mike Selig in una nota.

Fonte: Mike Selig

“La CFTC ha la competenza e la responsabilità di tutelare la propria giurisdizione esclusiva in materia di derivati su materie prime, ed è esattamente ciò che continueremo a fare”, ha affermato.

La CFTC ha chiesto al tribunale di dichiarare invalide le leggi dello Stato del New Mexico che si applicherebbero alle transazioni sui DCM regolamentati dalla CFTC e di emettere un’ingiunzione permanente che vieti allo Stato di intraprendere azioni contro le piattaforme di prediction market.

Gary Gensler mette in dubbio l'affermazione della CFTC sulle scommesse sportive

Anche Gary Gensler, ex presidente della Securities and Exchange Commission e della CFTC, è intervenuto nella battaglia legale dell'agenzia con gli Stati, mettendo in dubbio la tesi del regolatore federale secondo cui avrebbe autorità sui contratti legati a eventi sportivi.

In un amicus brief depositato giovedì presso il Sixth Circuit nella disputa tra Kalshi e le autorità dell’Ohio, Gensler ha sostenuto che il Dodd-Frank Act, approvato nel 2010 in risposta alla crisi finanziaria del 2008 per regolamentare gli swap, non era pensato per includere i contratti su eventi sportivi.

“Il Congresso non ha incluso i contratti di scommesse sportive nella definizione statutaria di swap prevista dal Dodd-Frank”, ha sostenuto Gensler. Ha aggiunto che i contratti su eventi sportivi non rientrano né nello scopo né nel linguaggio che definisce uno swap ai sensi delle leggi sulle commodity, “che si concentrano sulla copertura del rischio economico.”

Gary Gensler ospite della CNBC per parlare del suo parere legale. Fonte: YouTube

“Le scommesse sportive raramente, se non mai, hanno a che fare con la copertura del rischio”, ha sostenuto Gensler.

Giovedì Gensler ha dichiarato alla CNBC che la domanda “al centro della questione è se nel 2010 il Congresso abbia affermato: ‘No, nessuno Stato può regolamentare questo settore’ — la questione è stata affidata a questa piccola agenzia che un tempo ero orgoglioso di dirigere — e la risposta è categoricamente ‘No’”.