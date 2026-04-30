La Commodity Futures Trading Commission statunitense ha citato in giudizio martedì lo Stato del Wisconsin, nell’ultimo tentativo dell’agenzia di affermare la propria giurisdizione sui prediction market, a seguito della causa intentata dallo Stato contro diverse piattaforme.

In un comunicato, la CFTC ha dichiarato di aver presentato la causa contro il Wisconsin “in risposta alle azioni legali dello Stato contro Kalshi, Polymarket, Crypto.com, Robinhood e Coinbase, cinque prediction market regolamentati dalla CFTC”.

“Gli Stati non possono aggirare la chiara direttiva del Congresso”, ha dichiarato Michael Selig, presidente della CFTC. “Il nostro messaggio al Wisconsin è lo stesso rivolto a New York, Arizona e altri: se interferite con l’applicazione della legge federale nella regolamentazione dei mercati finanziari, vi citeremo in giudizio”.

Si tratta della quinta causa intentata dall’agenzia contro uno Stato americano che cerca di bloccare iniziative contro i prediction market. Venerdì la CFTC ha citato in giudizio New York e, all’inizio del mese, ha presentato cause contro Arizona, Connecticut, e Illinois, a seguito delle azioni legali avviate da questi Stati contro le piattaforme di prediction market.

Michael Selig mentre interviene sul palco di Bitcoin 2026 a Las Vegas lunedì. Fonte: YouTube

Il Wisconsin ha citato in giudizio le cinque società giovedì e, come molte autorità statali statunitensi, ha sostenuto che i prediction market che offrono contratti su eventi legati allo sport costituiscono scommesse illegali che richiedono licenze statali per il gioco d’azzardo.

Si tratta di un’argomentazione che le piattaforme e la CFTC hanno già respinto in passato, sostenendo che tali contratti sono regolamentati esclusivamente dalla legge federale.

Nella sua ultima denuncia, presentata insieme alla Civil Division del Dipartimento di Giustizia presso un tribunale federale del Wisconsin, la CFTC ha sostenuto di avere “giurisdizione esclusiva” sui contratti su eventi offerti dai prediction market, regolamentati come designated contract market ai sensi della legge federale.

“Il tentativo del Wisconsin di criminalizzare e chiudere mercati regolamentati a livello federale interferisce con il quadro federale esclusivo concepito dal Congresso per supervisionare i mercati nazionali degli swap”, ha scritto la CFTC nella denuncia.

L’agenzia ha chiesto al tribunale di stabilire che le leggi statali sul gioco d’azzardo non si applicano ai designated contract market regolamentati dalla CFTC e di emettere un’ingiunzione permanente che vieti al Wisconsin di intraprendere azioni contro i prediction market.

La denuncia della CFTC nomina anche il governatore del Wisconsin Anthony Evers, il procuratore generale del Wisconsin Josh Kaul, la Wisconsin Gaming Division e il suo amministratore, John Dillett.

Il Dipartimento di Giustizia del Wisconsin, la Division of Gaming dello Stato e l’ufficio del governatore Evers sono stati contattati per un commento.