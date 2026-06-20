Secondo quanto riferito, il colosso dei servizi finanziari Charles Schwab entrerà nel settore dei mercati predittivi offrendo ai clienti la possibilità di scommettere sull’indice S&P 500.

Stando ad un articolo pubblicato venerdì dal Wall Street Journal, Charles Schwab ha in programma di lanciare contratti di opzione che consentiranno agli utenti di effettuare scommesse “sì o no” sull'andamento dell'indice azionario S&P 500. L'iniziativa, il cui lancio è previsto nel giro di pochi mesi nell'ambito di una partnership con Cboe Global Market, potrebbe segnare il primo ingresso dell'azienda nel settore dei mercati predittivi.

Fonte: Kalshi

Mentre piattaforme di mercati predittivi come Kalshi e Polymarket offrono una varietà di contratti basati sull’esito di eventi, inclusi quelli legati alla politica, allo sport, alle condizioni meteorologiche e alle aziende, il prodotto di Charles Schwab, secondo quanto riferito, includerà solo scommesse “sì o no” sul fatto che l’indice S&P 500 chiuda al di sopra o al di sotto di un prezzo target. Anche gli exchange di criptovalute come Coinbase si sono avvicinati alle offerte di predizione, con molti che prevedono che il mercato raggiungerà un volume annuo di 1.000 miliardi di dollari entro il 2030.

A maggio, Charles Schwab ha annunciato il lancio del trading spot di Bitcoin ed Ether per i clienti al dettaglio, segnando un ulteriore passo avanti dell’azienda nel settore dei servizi relativi agli asset digitali. La società ha riportato un utile netto di 2,5 miliardi di dollari per il primo trimestre del 2026.

Sia Polymarket che Kalshi offrono già contratti simili relativi a previsioni sull’indice S&P 500.

Mercati predittivi sono ancora al centro dell'attenzione dei legislatori

Sebbene il mercato continui a crescere, molte autorità statali e membri del Congresso degli Stati Uniti chiedono che venga esercitata una supervisione su piattaforme come Kalshi e Polymarket. Oltre al rischio che i funzionari eletti possano trarre profitto dall’utilizzo di informazioni non di dominio pubblico presenti sulle piattaforme, molte autorità statali preposte al gioco d’azzardo hanno contestato la loro capacità di offrire contratti su eventi legati allo sport.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti, sotto la guida del presidente Michael Selig, ha assunto la posizione secondo cui i contratti su eventi nei mercati di previsione rientrano nella categoria degli “swap” e che l’agenzia detiene la giurisdizione esclusiva in materia di regolamentazione e applicazione delle norme. Molti dei casi relativi a Kalshi, Polymarket, alla CFTC e alle autorità statali sono ancora oggetto di contenzioso.



