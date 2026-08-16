Kalshi lancia data feed su contratti perp relativi a sport e crypto su DoubleZero

I dati dell'order book in tempo reale del mercato predittivo Kalshi sono ora disponibili tramite la rete in fibra ottica dedicata del fornitore di dati DoubleZero Edge, come hanno annunciato le due società in un comunicato diffuso mercoledì e condiviso con Cointelegraph.

Kalshi ha affermato che questo la rende il primo mercato predittivo a distribuire i dati dell'order book in tempo reale relativi a contratti su eventi sportivi e contratti perpetui su criptovalute, che saranno disponibili per i nuovi abbonati a DoubleZero Edge.

Gli utenti che cercano una visione leggibile da parte dei sistemi automatici dei dati del mercato delle previsioni possono accedere a queste funzionalità tramite il feed dedicato, invece di dover costruire autonomamente tale infrastruttura a partire dai dati dell'order book e dalle risposte delle interfacce di programmazione delle applicazioni (API).

L’accesso ai dati è una «parte fondamentale» della struttura di mercato, ma l’infrastruttura correlata è mancata nei nuovi paradigmi finanziari quali le criptovalute, i contratti perpetui e i mercati predittivi, ha affermato Austin Federa, cofondatore di DoubleZero, aggiungendo che questa iniziativa fornirà un’infrastruttura di livello istituzionale agli operatori del settore.

Lo sport si colloca al secondo posto tra le categorie su Kalshi con il 37,8% del volume nozionale settimanale, seguito dalle crypto al terzo posto, con il 20,3%. Secondo i dati di Dune, gli strumenti esotici si sono classificati al primo posto, rappresentando il 39,4% del volume nozionale settimanale di Kalshi.

All’inizio di luglio, OpenAI ha iniziato a mostrare le quote del mercato delle previsioni di Kalshi relative alle partite dei Mondiali FIFA nei risultati di ricerca di ChatGPT.

I contratti relativi agli eventi sportivi di Kalshi sono al centro di una controversia giurisdizionale tra le autorità di regolamentazione statali e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) federale. Le autorità statali sostengono che i contratti siano scommesse soggette alle leggi statali sul gioco d’azzardo, mentre la CFTC e Kalshi sostengono che si tratti di derivati soggetti alla giurisdizione esclusiva della CFTC.

Il 29 giugno, un giudice del Michigan ha temporaneamente impedito a Kalshi di consentire ai residenti di piazzare scommesse su eventi sportivi. Alcuni giorni prima, il Kentucky aveva citato in giudizio cinque piattaforme di mercati predittivi, tra cui Kalshi e Polymarket, accusandole di gestire piattaforme di scommesse sportive senza licenza. Anche il Nevada aveva emesso un divieto temporaneo nei confronti di Kalshi all’inizio di marzo.

La CFTC ha inoltre citato in giudizio diversi Stati, sostenendo che i contratti relativi agli eventi regolamentati a livello federale rientrano nella sua esclusiva autorità.