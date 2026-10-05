La crescita avviene nonostante le restrizioni di lunga data della Cina sul trading di criptovalute, che le autorità hanno rafforzato a febbraio con nuove regole mirate alle stablecoin ancorate allo yuan e agli asset tokenizzati del mondo reale non autorizzati.
Il mercato cinese, caratterizzato da una forte attività peer-to-peer, si contrappone a quello della Corea del Sud, che Chainalysis ha classificato come la più grande economia crypto dell’Asia orientale, con 449,1 miliardi di dollari. L’attività è cresciuta del 12,3% rispetto al periodo precedente, mentre i trader retail hanno mostrato una forte preferenza per i token legati all’intelligenza artificiale.
Hong Kong si è distinta per l’attività istituzionale. Chainalysis ha affermato che le piattaforme istituzionali hanno rappresentato il 16% degli afflussi di servizi, quasi il triplo della quota registrata in qualsiasi altro mercato regionale vicino. La città ha ricevuto quasi 24 miliardi di dollari di flussi in entrata tra imprese. Hong Kong ha rilasciato le sue prime licenze per stablecoin ad aprile.
Correlato: L’attività crypto a Singapore cresce del 55% mentre la regione più ampia si contrae
In Giappone, gli exchange decentralizzati (DEX) hanno rappresentato quasi il 35% dell’attività dei servizi, la quota più alta tra i mercati maturi dell’Asia orientale. Chainalysis ha affermato che il 65,7% degli swap sui DEX era compreso tra 10 e 1.000 dollari e che l’attività dei DEX era aumentata di oltre il 200% dal 2022.
I legislatori giapponesi hanno approvato a luglio revisioni che includono gli asset digitali nel quadro dei mercati finanziari del Paese.
Rivista: La Cina mette in guardia le spie straniere sulle crypto, Singapore domina l’Asia: Asia Express