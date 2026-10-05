I wallet unici che inviano transazioni P2P in stablecoin in Cina sono cresciuti di 43 volte tra il primo trimestre del 2024 e il secondo trimestre del 2026, mentre l’attività crypto si è spostata sempre più verso trasferimenti diretti da wallet a wallet.

Secondo Chainalysis, il numero di wallet unici che inviano transazioni peer-to-peer (P2P) in stablecoin in Cina è cresciuto di 43 volte tra il primo trimestre del 2024 e il secondo trimestre del 2026.

La società di analisi della blockchain ha registrato 104,1 miliardi di dollari in 18,1 milioni di trasferimenti che hanno coinvolto le disponibilità di stablecoin in custodia autonoma della Cina durante il periodo di riferimento 2026, compreso tra luglio 2025 e giugno 2026.

Le disponibilità di stablecoin sono state movimentate 33,2 volte all’anno, oltre tre volte la media globale di 9,3; secondo Chainalysis, questo andamento era coerente con il fatto che gli utenti trattassero le stablecoin come capitale circolante.

Il nuovo rapporto di Chainalysis ha stimato che l’economia crypto della Cina valga almeno 176 miliardi di dollari. L’attività P2P domestica ha rappresentato il 59,1% del totale, una quota 3,5 volte superiore a quella del periodo di riferimento 2025.

China’s domestic stablecoin transfer volume added $4.9 billion in March 2026, the largest monthly increase shown. Source: Chainalysis

La crescita avviene nonostante le restrizioni di lunga data della Cina sul trading di criptovalute, che le autorità hanno rafforzato a febbraio con nuove regole mirate alle stablecoin ancorate allo yuan e agli asset tokenizzati del mondo reale non autorizzati.

I mercati dell’Asia orientale seguono percorsi diversi nel settore crypto

Il mercato cinese, caratterizzato da una forte attività peer-to-peer, si contrappone a quello della Corea del Sud, che Chainalysis ha classificato come la più grande economia crypto dell’Asia orientale, con 449,1 miliardi di dollari. L’attività è cresciuta del 12,3% rispetto al periodo precedente, mentre i trader retail hanno mostrato una forte preferenza per i token legati all’intelligenza artificiale.

Hong Kong si è distinta per l’attività istituzionale. Chainalysis ha affermato che le piattaforme istituzionali hanno rappresentato il 16% degli afflussi di servizi, quasi il triplo della quota registrata in qualsiasi altro mercato regionale vicino. La città ha ricevuto quasi 24 miliardi di dollari di flussi in entrata tra imprese. Hong Kong ha rilasciato le sue prime licenze per stablecoin ad aprile.

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In Giappone, gli exchange decentralizzati (DEX) hanno rappresentato quasi il 35% dell’attività dei servizi, la quota più alta tra i mercati maturi dell’Asia orientale. Chainalysis ha affermato che il 65,7% degli swap sui DEX era compreso tra 10 e 1.000 dollari e che l’attività dei DEX era aumentata di oltre il 200% dal 2022.

I legislatori giapponesi hanno approvato a luglio revisioni che includono gli asset digitali nel quadro dei mercati finanziari del Paese.

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