Downgrade e indagine su Drift Protocol: Titolo Circle crolla del 10%

Giovedì le azioni di Circle Internet Group, emittente di stablecoin, hanno registrato un forte calo a seguito di un declassamento da parte di Wall Street e di notizie relative a un’indagine legale connessa a un recente attacco informatico ai danni di una criptovaluta.

Il prezzo delle azioni di Circle ha chiuso vicino ai minimi di sessione nel trading del Nasdaq, scendendo del 9,9% a 85,10 dollari.

Il calo si aggiunge a una più ampia flessione delle azioni della società, che sono scese di quasi il 24% nell'ultimo mese e di circa il 43% negli ultimi sei mesi, riflettendo la continua volatilità dopo il debutto pubblico di alto profilo di Circle dello scorso anno.

Titolo Circle Internet Group (CRCL). Fonte: Yahoo Finance

Tuttavia, l’ultimo calo potrebbe anche riflettere operazioni di presa di profitto dopo che le azioni di Circle hanno registrato un’impennata tra febbraio e marzo, trainate in gran parte dalla crescente diffusione delle stablecoin.

Ciononostante, alcuni analisti invitano alla cautela. Giovedì, Compass Point ha declassato Circle da “neutrale” a “vendere” e ha fissato un obiettivo di prezzo a 77 dollari, il che implica un ribasso di circa il 9% rispetto ai livelli attuali.

Circle ha inoltre dovuto affrontare pressioni dovute all'incertezza normativa negli Stati Uniti. I progressi sulla legislazione relativa alla struttura del mercato sono in fase di stallo, mentre i gruppi del settore bancario continuano a esercitare pressioni contro le stablecoin fruttifere.

Gli analisti di Bernstein hanno affermato che le preoccupazioni sono esagerate, sottolineando che l'attività sottostante di Circle rimane inalterata e indicando la crescente adozione di USDC (USDC) e i solidi proventi da riserve.

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Ripercussioni su Drift Protocol continuano a pesare su crypto mercati

D'altra parte, l'indagine legale relativa al recente attacco hacker ai danni dell'exchange decentralizzato Drift Protocol ha aggiunto un ulteriore elemento di incertezza al mercato delle criptovalute in generale, pesando indirettamente sul sentiment nei confronti di Circle.

Secondo un avviso diffuso questa settimana, gli investitori danneggiati dall'attacco hacker a Drift, che ha causato perdite per 280 milioni di dollari, sono invitati a contattare lo studio legale Gibbs Mura di Oakland, in California, per un potenziale risarcimento finanziario. Questa iniziativa segna le prime fasi di una possibile indagine per un'azione collettiva relativa alle perdite causate dall'incidente.

Sebbene Circle non sia direttamente coinvolta nell'attacco, l'episodio ha riacceso i timori riguardo al rischio di controparte e alla stabilità delle piattaforme di finanza decentralizzata — un'incognita che potrebbe ripercuotersi sui titoli azionari quotati in borsa legati alle criptovalute.

L'autore dell'attacco a Drift ha convertito le risorse rubate in USDC, alimentando le speculazioni sul fatto che i fondi potessero essere stati congelati da Circle, sebbene non sia stata intrapresa alcuna azione.