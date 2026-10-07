La partnership con Tereina, sostenuta da SAP, consentirà alle aziende di inviare e ricevere le stablecoin di Circle direttamente dal software finanziario che già utilizzano.

Circle sta integrando le sue stablecoin USDC ed EURC nei flussi di pagamento aziendali attraverso una partnership con Tereina, una società di servizi finanziari sostenuta dal colosso tedesco del software aziendale SAP.

L’ integrazione consentirà alle aziende che utilizzano il software finanziario di SAP di inviare e ricevere USDC ed EURC all’interno delle applicazioni che già usano per gestire i pagamenti. USDC sarà la stablecoin preferita per le transazioni denominate in dollari, mentre EURC sarà disponibile per i pagamenti denominati in euro.

Fonte: Circle

Tereina fornisce infrastrutture di pagamento che le aziende possono integrare nel software aziendale, consentendo loro di effettuare pagamenti senza passare a una piattaforma finanziaria separata. Tereina e Circle hanno dichiarato di voler testare l’integrazione delle stablecoin con i clienti nei prossimi mesi, anche per i pagamenti globali e le operazioni di tesoreria.

Secondo l’annuncio, l’ecosistema di SAP genera l’84% del commercio globale, conferendo all’integrazione una potenziale portata aziendale molto ampia.

La novità arriva meno di un mese dopo che Circle ha lanciato la mainnet di Arc, la sua blockchain layer-1 incentrata sui pagamenti in stablecoin e sui mercati finanziari. Arc utilizza USDC per le commissioni di transazione e supporta più di 20 stablecoin garantite da valute fiat, tra cui USDC ed EURC.

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