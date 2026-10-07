Fonte: Circle
Tereina fornisce infrastrutture di pagamento che le aziende possono integrare nel software aziendale, consentendo loro di effettuare pagamenti senza passare a una piattaforma finanziaria separata. Tereina e Circle hanno dichiarato di voler testare l’integrazione delle stablecoin con i clienti nei prossimi mesi, anche per i pagamenti globali e le operazioni di tesoreria.
Secondo l’annuncio, l’ecosistema di SAP genera l’84% del commercio globale, conferendo all’integrazione una potenziale portata aziendale molto ampia.
La novità arriva meno di un mese dopo che Circle ha lanciato la mainnet di Arc, la sua blockchain layer-1 incentrata sui pagamenti in stablecoin e sui mercati finanziari. Arc utilizza USDC per le commissioni di transazione e supporta più di 20 stablecoin garantite da valute fiat, tra cui USDC ed EURC.
Rivista: Troppo grande per fermarsi: un rallentamento dell’IA potrebbe far crollare l’economia?