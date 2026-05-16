Il CME Group, la società dietro il più grande mercato di derivati finanziari al mondo, prevede di lanciare l’8 giugno i futures sul Nasdaq CME Crypto Index, un indice futures sulle criptovalute che offre esposizione a sette asset digitali in un unico contratto.

I nuovi futures sull’indice Nasdaq CME Crypto Index seguiranno un paniere di criptovalute ponderato per capitalizzazione di mercato, tra cui Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL), XRP (XRP), Cardano (ADA), Chainlink (LINK) e Stellar (XLM), secondo l’annuncio di giovedì.

I contratti saranno offerti sia in versione standard sia micro e saranno regolati in contanti utilizzando il prezzo di riferimento dell’indice alla scadenza. Nasdaq e CME hanno dichiarato che l’indice è progettato per misurare la performance delle criptovalute più grandi e più attivamente scambiate per capitalizzazione di mercato.

Il prossimo lancio rappresenta il primo prodotto futures crypto di CME ponderato per capitalizzazione di mercato e arriva mentre gli exchange ampliano l’offerta di derivati regolamentati legati a una gamma più ampia di asset digitali.

Il CME ha dichiarato che il volume medio giornaliero degli scambi sui suoi prodotti derivati crypto è aumentato del 43% da inizio anno, in un contesto di crescente partecipazione istituzionale ai mercati crypto regolamentati.

All’inizio di questo mese, il CME ha introdotto futures sulla volatilità di Bitcoin, uno strumento finanziario regolamentato che replica la volatilità attesa del mercato Bitcoin su un periodo di 30 giorni.

Grafico dei prezzi dei futures su Bitcoin del CME. Fonte: TradingView

I derivati sulle crypto si espandono oltre Bitcoin ed Ether

I crypto exchange e le piattaforme di trading stanno ampliando l’offerta di derivati legati a una gamma più ampia di asset digitali e finanziari tradizionali.

A febbraio, Kraken ha iniziato a offrire contratti perpetui su azioni e materie prime tokenizzate, consentendo agli utenti internazionali di accedere 24/7 a un’esposizione con leva sui mercati tradizionali.

Il mese successivo, Coinbase ha lanciato futures perpetui su azioni e indici statunitensi per gli utenti al di fuori degli Stati Uniti. I contratti offrono esposizione con leva e regolata in contanti ad asset tra cui Nvidia (NVDA) e Apple (AAPL).

Ad aprile, Blockchain.com ha aggiunto il trading di futures perpetui al suo wallet self-custody tramite Hyperliquid (HYPE), consentendo agli utenti di negoziare direttamente posizioni crypto con leva, utilizzando Bitcoin in self-custody come collateral ed eliminando la necessità di trasferire BTC su un exchange centralizzato.

Volume dei futures perpetui sulle crypto dal 2022 al 2026. Fonte: DeFiLlama

Anche le piattaforme di prediction market si stanno muovendo verso i derivati crypto. All’inizio di questo mese, secondo alcune indiscrezioni, Kalshi si starebbe preparando a entrare nel trading di futures perpetui crypto, espandendosi potenzialmente oltre i contratti basati su eventi verso i mercati degli asset digitali con leva.

Tuttavia, la maggior parte dei prodotti futures perpetui sulle criptovalute rimane ancora non disponibile per gli utenti retail negli Stati Uniti, dove gran parte del mercato è stata storicamente spinta offshore a causa dell’incertezza normativa.

Secondo la pubblicazione specializzata in derivati FOW, però, il presidente della CFTC Michael Selig ha dichiarato a marzo che l’agenzia stava lavorando per consentire i “veri futures perpetui” nel Paese entro “il prossimo mese circa”.