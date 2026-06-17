L'exchange di criptovalute CoinMENA ha siglato un accordo bancario con Standard Chartered per rafforzare l'infrastruttura dei pagamenti in valuta fiat per i clienti negli Emirati Arabi Uniti.

In base all'accordo, CoinMENA si avvarrà di Standard Chartered per gestire le operazioni di deposito e prelievo in valuta fiat, i conti dei clienti e la gestione delle transazioni basate su conti virtuali, secondo un comunicato stampa diffuso a Cointelegraph. L'exchange ha affermato che l'accordo migliorerà la trasparenza e la liquidità dei regolamenti con controparti globali approvate.





Nell’annuncio, Rola Abu Manneh, CEO di Standard Chartered per gli Emirati Arabi Uniti, il Medio Oriente e il Pakistan, ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti si sono affermati come un contesto normativo di primo piano per gli asset digitali, creando opportunità di collaborazione per gli istituti finanziari e le società regolamentate.

L’accordo riflette i crescenti sforzi delle società del settore delle criptovalute negli Emirati Arabi Uniti per assicurarsi l’accesso a infrastrutture bancarie regolamentate, man mano che il settore degli asset digitali del Paese matura e attira una maggiore partecipazione istituzionale. Le partnership bancarie sono diventate sempre più una priorità per gli exchange alla ricerca di canali di pagamento in valuta fiat affidabili e di servizi di regolamento.

«Riteniamo che il futuro del settore dipenda da solide basi bancarie, normative e operative, non solo dalla tecnologia», hanno affermato in una dichiarazione congiunta i cofondatori di CoinMENA, Dina Sam’an e Talal Tabbaa.

Fonte: CoinMENA

Revolut si avvicina a lancio negli Emirati Arabi Uniti

Inoltre, secondo quanto riportato da Bloomberg, la Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti (CBUAE) ha approvato le richieste presentate da Revolut per le licenze relative ai servizi di pagamento al dettaglio e ai sistemi di pagamento prepagati (Stored Value Facilities).

Secondo quanto riferito, Revolut intende potenziare la propria tecnologia, le operazioni e le capacità locali prima di rendere disponibili i propri servizi nel Paese. I clienti degli Emirati Arabi Uniti dovrebbero poter accedere a conti multivaluta, carte fisiche e virtuali, nonché a bonifici nazionali e internazionali tramite l’app dell’azienda.

La fintech con sede a Londra starebbe inoltre valutando un’espansione in Medio Oriente e Nord Africa, inclusi Turchia e Marocco.

Tuttavia, Revolut non ha confermato pubblicamente se la propria offerta locale includerà il trading di asset digitali, i trasferimenti, lo staking o l’accesso alla propria piattaforma di scambio Revolut X. Le licenze riportate riguardano i servizi di pagamento al dettaglio e a valore prepagato, piuttosto che un’autorizzazione esplicita per le attività relative agli asset virtuali.

Cointelegraph ha contattato Revolut per un commento, ma non ha ricevuto alcuna risposta prima della pubblicazione.