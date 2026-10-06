La piattaforma di pagamenti transfrontalieri Conduit Technology ha sostenuto che l’emittente di stablecoin Tether abbia congelato 2,76 milioni di dollari in USDt (USDT) senza spiegazioni nel settembre 2025.

In una denuncia depositata lunedì presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, Conduit ha dichiarato che Tether ha congelato fondi appartenenti alla società sui quali “non aveva alcun diritto legale” e sui quali “non vantava alcuna pretesa”. La società ha dichiarato di aver iniziato a detenere USDt come parte del proprio portafoglio di tesoreria digitale nel maggio 2025, sostenendo che Tether avesse congelato a settembre tutti i 2,76 milioni di dollari della stablecoin “senza alcuna giustificazione”, un’azione che Conduit ha affermato aver “avuto un impatto sostanziale sulla sua attività”.

“I fondi appartengono inequivocabilmente a Conduit, ma Tether li ha presi e sta negando a Conduit l’accesso”, ha sostenuto Conduit nella denuncia, aggiungendo: “Tether non può prelevare denaro dalle aziende solo perché hanno scelto di conservarlo nella valuta di Tether”.

Secondo la causa, il congelamento era collegato a un’indagine della polizia federale brasiliana avviata nel 2024 sulle società di intermediazione finanziaria Bull Intermediação de Negócios e Onix. Tether avrebbe identificato il wallet di tesoreria di Conduit come collegato alle società “di propria iniziativa e applicando i propri criteri”, congelando i 2,76 milioni di dollari il 24 settembre 2025.

Conduit ha dichiarato di aver chiesto ripetutamente a Tether di sbloccare i fondi, ma che la società non lo aveva fatto alla giornata di lunedì. Cointelegraph ha contattato Tether per un commento sulla causa, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

La causa è stata intentata circa un mese dopo che due cittadini thailandesi hanno fatto causa a Tether per aver presumibilmente congelato 42,4 milioni di dollari in USDt a seguito di quella che hanno definito una “richiesta informale” da parte dell’unità Homeland Security Investigations degli Stati Uniti. I fondi avrebbero fatto parte di un caso di frode del tipo “pig butchering” da 61 milioni di dollari depositato presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto orientale della Carolina del Nord, che a febbraio ha emesso un mandato di sequestro per gli USDt.

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