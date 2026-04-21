CoreWeave sigla accordo pluriennale con Anthropic per gestione carichi AI

CoreWeave, società quotata in borsa specializzata in infrastrutture cloud per l'intelligenza artificiale, ha annunciato venerdì un accordo “pluriennale” con lo sviluppatore di IA Anthropic, che utilizzerà i data center di cloud computing di CoreWeave per i carichi di lavoro del proprio modello di IA Claude.

L'accordo sarà attuato in più fasi, con la “possibilità di espandersi nel tempo”, secondo quanto riportato nel comunicato di CoreWeave.

Venerdì le azioni di CoreWeave hanno registrato un'impennata di oltre il 12% e, al momento della stesura di questo articolo, vengono scambiate a 102,73 dollari.

A seguito dell'annuncio, il prezzo delle azioni di CoreWeave è salito. Fonte: Yahoo Finance

L'accordo fa seguito alla recente raccolta di capitali da 8,5 miliardi di dollari di CoreWeave, guidata dal gigante tecnologico Meta Platforms.

Il finanziamento è stato garantito dalla capacità di calcolo effettivamente utilizzata da CoreWeave, legata a flussi di cassa prevedibili, piuttosto che dall'hardware delle unità di elaborazione grafica (GPU), segnando un notevole allontanamento dalle tradizionali strutture di finanziamento del mining di criptovalute.

CoreWeave ha abbandonato il mining di criptovalute e si è riposizionata come azienda di infrastrutture per l'intelligenza artificiale nel 2019, poiché il settore del mining ha dovuto affrontare una prolungata pressione economica a seguito della crisi del mercato delle criptovalute del 2018.

AI continua ad allontanare miner, mentre difficoltà economiche ostacolano settore crypto

I miner di Bitcoin (BTC) stanno affrontando difficoltà dovute all'aumento dei costi energetici, alla riduzione dei premi e al calo dei prezzi delle criptovalute, il che sta spingendo molti a riutilizzare il proprio hardware di mining per l'elaborazione di dati di intelligenza artificiale.

Secondo l'ultimo rapporto sul mining pubblicato dalla società di gestione patrimoniale CoinShares, nell'attuale contesto economico fino al 20% dei miner di Bitcoin non è redditizio.

Costo medio di estrazione di Bitcoin in dollari statunitensi per diverse importanti società di mining. Fonte: CoinShares

Secondo il market maker Wintermute, i miner di criptovalute devono generare rendimento sui propri asset impiegando le proprie criptovalute su piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) per compensare il calo dei ricavi.

Le difficoltà economiche del settore del mining si sono aggravate dopo il crollo del mercato dell’ottobre 2025, che ha fatto scendere il BTC da un massimo di circa 126.000 dollari a un minimo intorno ai 60.000 dollari. Da allora i prezzi si sono stabilizzati intorno ai 73.000 dollari.

I costi elevati del mining e i margini di profitto in calo minacciano la redditività del mining di Bitcoin, con i carichi di lavoro dell'IA che diventano molto più attraenti in questo contesto, secondo l'analista di mercato Ran Neuner.

“Entrambi i settori competono per la stessa cosa: l'elettricità, e in questo momento l'IA è disposta a pagare molto di più per averla”, ha detto.