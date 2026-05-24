Secondo quanto riferito, Meta avrebbe avviato una riduzione del personale a Singapore nell’ambito di un piano volto a tagliare 8.000 posti di lavoro per puntare maggiormente sull’intelligenza artificiale.

Le e-mail sono state inviate alle 4 del mattino, ora di Singapore, ai dipendenti interessati, mentre anche il personale negli Stati Uniti e in Europa avrebbe dovuto ricevere la notifica quella stessa mattina, come riportato martedì da Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda. I team di ingegneri e di prodotto di Meta sarebbero quelli più colpiti.

Meta è una delle numerose aziende Big Tech che stanno riducendo il personale mentre investono massicciamente nelle infrastrutture di IA, nel tentativo di snellire le operazioni e ridurre i costi. Si stima che nel 2026 si siano verificati 49.135 licenziamenti nelle aziende statunitensi a seguito dell'integrazione dell'IA.

I tagli hanno colpito anche le aziende del settore delle criptovalute, come la piattaforma di pagamenti digitali Block, che a marzo ha licenziato 4.000 lavoratori, mentre Coinbase e Crypto.com hanno recentemente tagliato circa 700 e 180 dipendenti, rispettivamente.

Una nota della responsabile delle risorse umane di Meta, Janelle Gale, visionata da Bloomberg, afferma che la “struttura più piatta” e i “team più piccoli” di Meta consentiranno all'azienda di muoversi più rapidamente rispetto al passato.

“Riteniamo che questo ci renderà più produttivi e renderà il lavoro più gratificante”, ha scritto Gale.

Persone informate sulla questione hanno riferito a Bloomberg che ulteriori licenziamenti potrebbero seguire nel corso dell'anno.

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All'inizio di questo mese, i dipendenti di Meta hanno ampiamente criticato un'iniziativa aziendale volta a raccogliere dati dai loro dispositivi, quali i tasti digitati, i movimenti del mouse e i contenuti visualizzati sullo schermo, affinché l'azienda potesse addestrare i propri modelli di IA.

Gli ingenti investimenti di Meta nelle infrastrutture di IA hanno inoltre suscitato preoccupazioni tra gli investitori, che temono che non daranno i risultati sperati.

L'azienda guidata da Mark Zuckerberg ha già investito più di 100 miliardi di dollari nell'IA e ha anche in programma di costruire la più grande struttura di IA al mondo nello stato americano della Louisiana, con un valore potenziale di 200 miliardi di dollari.

L'importo è superiore agli 80 miliardi di dollari che Meta ha investito nel metaverso prima di spostare la propria visione verso il mobile, chiudendo la versione VR di Horizon Worlds, il social network in realtà virtuale dell'azienda che avrebbe dovuto sostenere la sua più ampia strategia sul metaverso.