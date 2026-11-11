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Scritto da Felix NgRedattoreRecensito da Yohan YuRedattore

L’alleato delle criptovalute Tom Emmer eletto whip della minoranza repubblicana alla Camera

Ultime notiziePubblicato11 nov 2026

Il deputato del Minnesota, che ha contribuito a istituire il Congressional Crypto Caucus, resterà whip repubblicano dopo la vittoria dei Democratici alle elezioni di metà mandato.

Il deputato statunitense favorevole alle criptovalute Tom Emmer è stato eletto whip della minoranza repubblicana alla Camera, ottenendo la seconda carica di vertice del partito mentre i Democratici si preparano ad assumere il controllo del Congresso a gennaio.

Emmer ha sconfitto il deputato texano August Pfluger con un voto segreto terminato 103-76, secondo Politico. In precedenza aveva ricoperto il ruolo di whip della maggioranza repubblicana alla Camera e resterà il numero 2 del partito, questa volta sotto il futuro leader della minoranza Jim Jordan.

In qualità di whip della minoranza, Emmer sarà responsabile di raccogliere i voti repubblicani, coordinare la strategia legislativa del partito e contribuire a mantenere l’unità sui provvedimenti chiave.

Emmer è una delle principali voci repubblicane nel settore degli asset digitali. Nel marzo 2025, lui e il deputato Ritchie Torres hanno annunciato il Congressional Crypto Caucus bipartisan, con l’obiettivo di mobilitare il sostegno alle leggi sugli asset digitali, comprese quelle sulle stablecoin e sulla struttura del mercato.

È inoltre cosponsor originario del CLARITY Act e ha presentato il Blockchain Regulatory Certainty Act, che mira a chiarire che gli sviluppatori blockchain e i fornitori di infrastrutture che non controllano i fondi dei clienti non sono trasmettitori di denaro ai sensi della legge federale.

«Tom è stato uno dei più forti sostenitori degli asset digitali al Congresso, ha guidato la battaglia contro una CBDC controllata dal governo e si è schierato a favore degli innovatori americani», la senatrice repubblicana Cynthia Lummis ha dichiarato su X.

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