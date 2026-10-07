Oltre il 40% dei pagamenti Tangem Pay proviene dall’America Latina e più del 30% dagli Stati Uniti, mentre la disponibilità delle carte fisiche resta limitata in alcuni mercati, ha dichiarato a Cointelegraph il provider svizzero di wallet crypto.

«Non è semplicemente una questione di dove le persone vogliono carte crypto», ha dichiarato a Cointelegraph Andrey Ilinskiy, responsabile di Tangem Pay, aggiungendo: «È dove domanda, regolamentazione, infrastrutture bancarie e requisiti per l’emissione delle carte finiscono per allinearsi — e oggi queste mappe non sempre coincidono».

Mercoledì, Tangem ha annunciato la sua prima carta Visa fisica per acquisti nei negozi e online e prelievi dagli sportelli automatici, con un rilascio iniziale limitato a 5.000 carte.

La società ha dichiarato che gli utenti possono ricaricare la carta direttamente dal proprio wallet non custodial e trasferire nuovamente i fondi al wallet se la carta viene sospesa o chiusa.

«L’autocustodia elimina una barriera importante: non c’è alcun custode tra l’utente e i suoi asset. Ma quando quegli asset entrano in una rete di pagamenti regolamentata, compare un altro insieme di barriere», ha dichiarato Tangem.

Tangem consegna le carte in quasi 200 Paesi, escludendone soltanto 20

Tangem ha dichiarato di non poter attualmente consegnare le carte fisiche Tangem Pay in circa 20 Paesi, tra cui Cina, Russia, Corea del Nord e Palestina.

Secondo la società, le restrizioni non rispecchiano necessariamente le norme che disciplinano le crypto in sé. I requisiti di Know Your Customer (KYC), le sanzioni, le norme bancarie locali e la conformità relativa all’emissione delle carte possono determinare dove sia disponibile una carta collegata alle crypto.

«Le stesse condizioni che possono creare domanda per le crypto come infrastruttura finanziaria alternativa possono rendere più difficile l’emissione regolamentata delle carte», ha dichiarato Tangem.

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Tangem sta inoltre introducendo il cashback nella stablecoin USDC di Circle, con tassi dell’1% per gli utenti Basic e del 2% per gli utenti Plus sugli acquisti idonei.

La società prevede di presentare le prime carte fisiche Tangem Pay al Token2049 di Singapore.

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