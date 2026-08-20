Sebbene Webull abbia registrato ricavi record di 198 milioni di dollari nel secondo trimestre, il trading di criptovalute ha generato solo circa 2,25 milioni di dollari del flusso di ricavi del trimestre.

Webull ha dichiarato mercoledì che il trading di criptovalute ha rappresentato 2,25 milioni di dollari, ovvero poco più dell'1% dei ricavi record di 198 milioni di dollari della piattaforma nel secondo trimestre del 2026.

I ricavi del periodo sono aumentati del 51% su base annua, secondo la piattaforma di intermediazione online e di trading digitale, nel suo comunicato sugli utili di mercoledì.

Ciò avviene mentre il trading di azioni e opzioni ha generato 112 milioni di dollari del reddito trimestrale, ovvero circa il 56% del totale di 198 milioni di dollari.

«Per la prima volta, probabilmente negli ultimi nove mesi, sto iniziando a vedere le nuvole diradarsi nel settore delle criptovalute, e questo è un fatto molto positivo», ha dichiarato il presidente e direttore di Webull Anthony Michael Denier durante una telefonata sugli utili di mercoledì. Ha aggiunto che la società stava procedendo al graduale lancio delle funzionalità di deposito e prelievo di criptovalute.

La piattaforma di intermediazione online Robinhood ha inoltre pubblicato risultati trimestrali record il 30 luglio, ma i suoi ricavi dalle transazioni in criptovalute sono diminuiti del 38%, raggiungendo i 100 milioni di dollari, rispetto ai circa 160 milioni di dollari dell'anno precedente.

Cointelegraph ha contattato Webull per ottenere maggiori dettagli sui ricavi del trading di criptovalute rispetto ai trimestri precedenti.

I ricavi trimestrali della piattaforma sono stati leggermente superiori al consenso di Wall Street, pari a 194,5 milioni di dollari, secondo le stime degli analisti compilate da Yahoo Finance. Il prezzo delle azioni di Webull è aumentato dell'8,9% mercoledì ed era in rialzo di quasi il 15% nelle contrattazioni pre-market di giovedì, passando di mano a 9,98 dollari per azione alle 10:37 UTC.

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