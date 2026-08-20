Bitdeer firma un accordo da 400 milioni di dollari per il cloud computing IA per una struttura in Malesia

La divisione di intelligenza artificiale (IA) della società di mining di Bitcoin Bitdeer, Bitdeer AI, ha firmato un accordo quinquennale con un cliente, che copre circa il 50% della capacità della sua struttura A102 in Malesia prima della sua attivazione.

L’accordo è stato firmato con un cliente non divulgato di «elevata qualità creditizia» e dovrebbe generare circa 400 milioni di dollari di ricavi totali, ha rivelato Bitdeer in un annuncio di mercoledì.

I ricavi e i costi associati dovrebbero iniziare nel primo trimestre del 2027, quando partiranno i servizi. Bitdeer AI punta a raggiungere 350 megawatt di capacità per i data center cloud IA entro il primo trimestre del 2028.

Bitdeer è tra i miner di Bitcoin che si sono espansi nelle infrastrutture IA e nell’high-performance computing per diversificare i flussi di ricavi. All’inizio di agosto, Bitdeer ha firmato un contratto di locazione di 16 anni del valore di 4,7 miliardi di dollari per 121 megawatt di capacità di computing IA in Norvegia.

Altri miner di Bitcoin che si sono espansi nelle infrastrutture IA includono MARA Holdings, TeraWulf, Hut 8 e IREN.

Il prezzo delle azioni di Bitdeer è salito del 7% mercoledì e di quasi il 6% nelle contrattazioni pre-market di giovedì, passando di mano a 10,2 dollari per azione alle 12:16 UTC, secondo i datidi Yahoo Finance.

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