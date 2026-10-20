La ricercatrice di criptovalute Stacy Muur ha individuato 82 progetti e protocolli di asset digitali che, secondo quanto riferito, hanno chiuso nel 2026, sollevando interrogativi sulla sostenibilità finanziaria delle attività nei settori della finanza decentralizzata, delle infrastrutture blockchain e del gaming Web3.

L’elenco, pubblicato martedì su X, comprende Balancer, Radiant Capital, Neon EVM e Step Finance, oltre a decine di altri progetti. Muur ha descritto il numero di chiusure come qualcosa di mai visto prima.

Le chiusure seguono un prolungato mercato ribassista: Bitcoin (BTC) è sceso dal record di oltre 126.000 dollari raggiunto nell’ottobre 2025 a meno di 60.000 dollari all’inizio di quest’anno, aumentando la pressione finanziaria sui progetti che già faticavano ad attirare utenti e generare ricavi.

Fonte: Stacy Muur

La rete layer 2 di Ethereum Blast è tra le vittime più importanti. Come ha riferito Cointelegraph, il progetto ha annunciato la chiusura all’inizio di questo mese, citando l’assenza di un «percorso credibile» verso la sostenibilità economica. La decisione ha segnato una brusca inversione di rotta per una rete che un tempo aveva attirato oltre 2 miliardi di dollari in depositi.

Altri progetti hanno incontrato problemi diversi. A febbraio, Step Finance ha chiuso in seguito a una grave violazione della tesoreria, mentre Radiant Capital ha annunciato a giugno che avrebbe gradualmente cessato le operazioni dopo non essere riuscita a riprendersi da un exploit del 2024. Nel frattempo, Satori Finance, sostenuta da Coinbase, ha cessato le operazioni dopo aver concluso che i suoi ricavi non potevano più sostenere l’attività.

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Perché così tanti progetti di criptovalute stanno chiudendo?

Una ricerca pubblicata da DeFiLlama ad agosto ha individuato 100 progetti crypto che avevano annunciato la chiusura nel 2026, inclusi 40 nei 90 giorni precedenti. I risultati suggeriscono che molti progetti hanno faticato ad attirare un numero sufficiente di utenti o a generare ricavi abbastanza elevati da sostenere le operazioni.

Il motivo citato più frequentemente è stata la mancanza di adeguatezza prodotto-mercato, seguita dall’esaurimento dei finanziamenti, da ricavi insufficienti e da decisioni di orientarsi verso altri prodotti.

Nel complesso, i progetti hanno raccolto circa 1 miliardo di dollari e generato 250 milioni di dollari in commissioni cumulative. Nove hanno raccolto più di 50 milioni di dollari ciascuno, suggerendo che un sostegno finanziario consistente offrisse poche garanzie di sopravvivenza a lungo termine.

I motivi più citati per la chiusura dei progetti crypto nel 2026. Fonte: DeFiLlama

Le chiusure avvengono mentre gli investimenti in criptovalute diventano sempre più concentrati. Secondo DeFiLlama, i finanziamenti di venture capital sono aumentati nella prima metà del 2026 rispetto all’anno precedente, anche se il numero di operazioni è diminuito dell’80%. Nel frattempo, al momento del rapporto, le fusioni e acquisizioni ammontavano a 87 operazioni, già il 65% in più rispetto all’anno precedente.

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