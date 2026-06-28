Detentori di asset tokenizzati aumentano del 13% sulla scia della crescente domanda

Enso amplia l'accesso agli asset tokenizzati. Fonte: Enso
I titoli azionari statunitensi tokenizzati hanno suscitato una forte domanda da parte degli investitori al di fuori degli Stati Uniti, in particolare in Europa, ha dichiarato a Cointelegraph Connor Howe, cofondatore e amministratore delegato di Enso:
La domanda si concentra su due aspetti: l’accesso tokenizzato ai mercati statunitensi, con una negoziazione 24 ore su 24 che le piattaforme tradizionali non sono in grado di eguagliare, e gli asset in dollari che generano rendimento.”
Il lancio arriva in un momento in cui la domanda di asset tokenizzati è in crescita. Secondo i dati di RWA.xyz, il numero di detentori di asset tokenizzati è aumentato del 13,4% negli ultimi 30 giorni, raggiungendo quota 930.612. Il valore totale degli asset tokenizzati, tuttavia, è sceso dello 0,9% nello stesso periodo.
Valore totale delle RWA su blockchain, grafico storico. Fonte: RWA.xyz
Il debito del Tesoro statunitense è stata la principale categoria di asset tokenizzati con un valore on-chain pari a 15 miliardi di dollari, seguita dalle materie prime tokenizzate con 4,6 miliardi di dollari e dal credito garantito da attività con 2,2 miliardi di dollari. Le azioni tokenizzate hanno rappresentato un valore on-chain complessivo di 1,6 miliardi di dollari, classificandosi al quinto posto tra le categorie di asset tokenizzati.
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Le azioni tokenizzate hanno superato per la prima volta il valore totale on-chain di 1 miliardo di dollari il 10 marzo, quando Ondo rappresentava circa il 58% del mercato e xStocks circa il 24%.
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