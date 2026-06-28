Detentori di asset tokenizzati aumentano del 13% sulla scia della crescente domanda

Enso rende disponibile l'accesso a oltre 500 asset tokenizzati e titoli azionari statunitensi, sottolineando la crescente domanda di esposizione al mercato azionario USA da parte degli investitori europei.

Enso, piattaforma di sviluppo Web3 con sede in Svizzera, ha lanciato un’applicazione dedicata agli asset del mondo reale (RWA) che offre accesso a oltre 500 asset tokenizzati grazie alle integrazioni con xStocks, Ondo Finance e Porto di Anchorage Digital.

Attraverso il livello di esecuzione di Enso, gli utenti possono accedere ad azioni, ETF, titoli del Tesoro, materie prime e stablecoin tokenizzati. Ondo fornirà titoli azionari tokenizzati, prodotti del Tesoro e l’infrastruttura dei mercati dei capitali, mentre xStocks consentirà l’accesso ad azioni e ETF tokenizzati, secondo un annuncio di lunedì condiviso con Cointelegraph.

Tra gli asset disponibili figurano le principali società statunitensi quali Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla e SpaceX.

Enso ha affermato che riunire questi asset in un unico livello di distribuzione ed esecuzione semplificherà l’accesso agli asset tokenizzati su più piattaforme e migliorerà l’esperienza utente.

Con questo lancio, Enso si aggiunge a un numero crescente di società europee del settore delle criptovalute che si stanno espandendo nel campo degli asset tradizionali tokenizzati. All’inizio di quest’anno, Bitpanda, con sede in Austria, ha ampliato la propria offerta a circa 10.000 azioni ed ETF, mentre numerose società europee operanti nel settore degli asset digitali hanno deciso di sfruttare la crescente domanda di titoli tokenizzati.

Enso amplia l'accesso agli asset tokenizzati. Fonte: Enso

I titoli azionari statunitensi tokenizzati hanno suscitato una forte domanda da parte degli investitori al di fuori degli Stati Uniti, in particolare in Europa, ha dichiarato a Cointelegraph Connor Howe, cofondatore e amministratore delegato di Enso:

La domanda si concentra su due aspetti: l’accesso tokenizzato ai mercati statunitensi, con una negoziazione 24 ore su 24 che le piattaforme tradizionali non sono in grado di eguagliare, e gli asset in dollari che generano rendimento.”

Detentori di asset tokenizzati aumentano del 13% sulla scia della crescente domanda

Il lancio arriva in un momento in cui la domanda di asset tokenizzati è in crescita. Secondo i dati di RWA.xyz, il numero di detentori di asset tokenizzati è aumentato del 13,4% negli ultimi 30 giorni, raggiungendo quota 930.612. Il valore totale degli asset tokenizzati, tuttavia, è sceso dello 0,9% nello stesso periodo.

Valore totale delle RWA su blockchain, grafico storico. Fonte: RWA.xyz

Il debito del Tesoro statunitense è stata la principale categoria di asset tokenizzati con un valore on-chain pari a 15 miliardi di dollari, seguita dalle materie prime tokenizzate con 4,6 miliardi di dollari e dal credito garantito da attività con 2,2 miliardi di dollari. Le azioni tokenizzate hanno rappresentato un valore on-chain complessivo di 1,6 miliardi di dollari, classificandosi al quinto posto tra le categorie di asset tokenizzati.

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Le azioni tokenizzate hanno superato per la prima volta il valore totale on-chain di 1 miliardo di dollari il 10 marzo, quando Ondo rappresentava circa il 58% del mercato e xStocks circa il 24%.