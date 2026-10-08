L’ESMA concede alle società crypto tre mesi per uscire dalle stablecoin non conformi
L’ESMA ha esortato le società crypto dell’UE a sospendere i servizi relativi alle stablecoin non conformi al MiCA, concedendo alle autorità di regolamentazione tre mesi per affrontare le esposizioni esistenti.
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha esortato le società crypto dell’UE a interrompere la fornitura di servizi relativi alle stablecoin non conformi al quadro del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA), fissando una scadenza di tre mesi per affrontare le esposizioni esistenti.
Giovedì, l’ESMA ha dichiarato che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero imporre alle società di affrontare le esposizioni residue alle stablecoin non conformi il prima possibile e comunque entro l’8 gennaio 2027.
«I fornitori di servizi per le cripto-attività (CASP) autorizzati ai sensi del MiCA dovrebbero cessare di fornire ai clienti nell’Unione europea servizi relativi a stablecoin non conformi al MiCA», ha scritto l’ESMA.
Le indicazioni riguardano i servizi crypto regolamentati dal MiCA, tra cui piattaforme di trading, servizi di exchange, esecuzione degli ordini, custodia, trasferimenti, consulenza sugli investimenti e gestione di portafogli.
L’ESMA ha dichiarato che le società crypto dovrebbero implementare controlli tecnici, contrattuali e organizzativi per impedire ai clienti dell’UE di acquistare stablecoin non autorizzate o di aumentare la propria esposizione a esse.
Le autorità di regolamentazione possono autorizzare servizi limitati per aiutare i clienti a uscire dalle posizioni esistenti, tra cui liquidazione, conversione, prelievo, trasferimento e custodia. Tuttavia, l’ESMA ha dichiarato che tali attività devono essere temporanee e attentamente supervisionate.
L’aggiornamento amplia le indicazioni dell’ESMA del gennaio 2025, che chiedevano restrizioni sul trading e sui servizi di exchange che coinvolgevano stablecoin non conformi.
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