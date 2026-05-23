Ethereum Foundation registra altre due dimissioni di alto profilo

Lunedì la Ethereum Foundation ha assistito alle dimissioni di due ricercatori di spicco, portando ad almeno otto il numero totale di defezioni di alto profilo registrate dall'organizzazione negli ultimi mesi.

Julian Ma e Carl Beek, entrambi ricercatori presso la Ethereum Foundation, hanno concluso i loro rispettivi mandati di quattro e sette anni presso l'organizzazione.

Ma ha contribuito alle proprietà di resistenza alla censura di Ethereum e agli algoritmi e alla strategia del bridge cross-layer, mentre Beek ha contribuito alla progettazione iniziale della Beacon Chain, che ha introdotto la proof-of-stake nella blockchain.

Ma e Beek si aggiungono a un'ondata di dimissioni di alto profilo dalla Ethereum Foundation quest'anno, portando il totale a cinque sviluppatori e ricercatori senior che se ne sono andati solo nel mese di maggio.

Ma ha dichiarato in un post su X di aver lasciato la Ethereum Foundation per concentrarsi sul lavoro nel campo dei prodotti e della crescita, aggiungendo che l'organizzazione “è un posto fantastico ma non adatto ai miei prossimi passi”.

Fonte: Julian Ma

Beek ha dichiarato in un post su X che avrebbe lasciato l'incarico il 29 maggio e che, per il momento, avrebbe trascorso del tempo con sua moglie e il figlio di un mese.

L'anno scorso, il co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha annunciato importanti cambiamenti nella leadership e una nuova direzione per la Fondazione, in risposta alle critiche degli utenti di Ethereum riguardo alla gestione della roadmap a lungo termine della blockchain; l'obiettivo di Buterin era quello di portare nuovi talenti nell'organizzazione per riprogettare il protocollo e ottenere un throughput più elevato e più veloce.

Cointelegraph ha contattato la Ethereum Foundation per un commento.

Recenti dimissioni di alcuni membri della Ethereum Foundation

All'inizio di questo mese, la Ethereum Foundation ha annunciato che Barnabé Monnot e Tim Beiko, responsabili del team Protocol Cluster, avrebbero lasciato l'incarico, mentre l'altro responsabile del team, Alex Stokes, avrebbe preso un periodo sabbatico.

Ad aprile, Josh Stark, ricercatore di spicco e project manager, ha dichiarato di lasciare l'organizzazione, un giorno dopo che Trent Van Epps, collaboratore della Ethereum Foundation, aveva annunciato le sue dimissioni.

A febbraio, Tomasz Stanczak ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di co-direttore esecutivo dell'organizzazione.