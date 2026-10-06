Un membro del comitato esecutivo della BCE ha affermato che la potenziale introduzione di un euro digitale «non avrebbe il compito di sostituire il ruolo delle banche», ma garantirebbe loro un ruolo nel sistema monetario dell’UE.

Un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) ha avvertito che, senza l’introduzione di un euro digitale da parte della banca centrale, altre entità potrebbero fornire alternative, indebolendo potenzialmente la «resilienza e la sovranità monetaria» dell’Europa.

Il membro del comitato esecutivo della BCE Piero Cipollone ha dichiarato durante un webcast di MNI Connect di lunedì che, senza una «soluzione di pagamento digitale paneuropea in grado di gestire ogni tipo di transazione quotidiana», il rischio di frammentazione potrebbe aumentare tra le piattaforme di tokenizzazione. Ha affermato che l’obiettivo della banca centrale dovrebbe essere creare un euro digitale scambiabile tra le banche per le transazioni quotidiane.

«Il nostro obiettivo non è assumere il ruolo delle banche», ha dichiarato Cipollone. «Al contrario, l’euro digitale fornirebbe alle banche l’infrastruttura necessaria per competere nell’era digitale e le aiuterebbe ad ampliare la portata e i casi d’uso delle proprie soluzioni».

Secondo Cipollone, la BCE non ha deciso se emettere un euro digitale, ma prevede di concludere il processo legislativo entro la fine del 2026. Se la banca centrale decidesse di portare avanti il progetto, avvierebbe un programma pilota di 12 mesi nella seconda metà del 2027, con una potenziale emissione nel 2029.

La BCE ha proposto per la prima volta l’introduzione di un euro digitale nell’ottobre 2020 come valuta digitale della banca centrale (CBDC), a integrazione del contante come opzione di pagamento digitale. I critici della CBDC sostengono che la valuta digitale potrebbe fornire ai funzionari dell’UE i mezzi per sorvegliare e potenzialmente controllare le spese dei residenti del blocco.

Cipollone ha dichiarato nel settembre 2025 che «l’euro digitale garantirà a tutti gli europei la possibilità di pagare in ogni momento con un mezzo di pagamento digitale gratuito e universalmente accettato, anche in caso di gravi interruzioni».

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