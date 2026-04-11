FBI: Americani vittime di crypto truffe per $11 miliardi

L'FBI (Federal Bureau of Investigation) statunitense ha riferito che nel 2025 le perdite subite dagli americani a causa di truffe legate alle criptovalute sono aumentate fino a superare gli 11 miliardi di dollari.

Nel suo rapporto annuale sulle denunce relative ai crimini informatici pubblicato lunedì, l'FBI ha affermato che le truffe legate alle criptovalute e all'intelligenza artificiale sono state “tra le più costose” per gli americani nel 2025, con 181.565 denunce per un totale di oltre 11 miliardi di dollari. Secondo l'FBI, nel 2025 sono state ricevute più di un milione di denunce che segnalavano perdite per circa 21 miliardi di dollari a causa di crimini informatici.

Negli ultimi anni si è registrato un forte aumento delle denunce relative alle criptovalute e delle perdite finanziarie. Fonte: FBI

L'Internet Crime Complaint Center dell'FBI ha riferito che le truffe sugli investimenti hanno registrato la percentuale più alta di vittime che hanno segnalato perdite in criptovalute rispetto a contanti, carte di debito, carte regalo e altri mezzi di scambio. Inoltre, circa il 10% delle 13.168 denunce relative a crimini informatici ai danni di minori di età pari o inferiore a 17 anni riguardava criptovalute o bancomat per criptovalute, con perdite per oltre 5 milioni di dollari.

Le denunce ricevute dall'FBI sono state presentate nonostante gli sforzi dell'agenzia per “identificare e avvisare le persone che stanno attualmente cadendo vittime di frodi sugli investimenti in criptovalute” attraverso la sua Operazione Level Up nel 2024. A livello globale, la piattaforma di analisi blockchain Chainalysis ha riferito a marzo che gli indirizzi illeciti hanno ricevuto 154 miliardi di dollari nel 2025, in parte a causa dell'elusione delle sanzioni.

Truffatori utilizzano token Tron per raggirare utenti spacciandosi per FBI

Secondo il rapporto dell’FBI, sono state registrate 32.424 denunce relative a casi di usurpazione dell’identità di funzionari governativi, che hanno causato perdite per circa 800 milioni di dollari. Tuttavia, il rapporto non menzionava l’avviso diffuso a marzo dai funzionari dell’FBI in cui si avvertivano gli americani che un token sulla blockchain di Tron si spacciava per l’FBI con l’obiettivo di ottenere informazioni personali.

Gli utenti di Tron hanno segnalato di aver ricevuto un token con il logo dell'FBI in cui si affermava che il loro portafoglio era “sotto indagine”. Agli utenti è stato quindi chiesto di inserire informazioni personali con il pretesto di una verifica antiriciclaggio dell'FBI per evitare il congelamento dei loro conti.