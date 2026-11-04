L’Assemblea nazionale francese ha approvato un emendamento che imporrebbe ai contribuenti di dichiarare alle autorità fiscali le disponibilità di criptovalute detenute autonomamente per un valore complessivo di almeno 100.000 euro (112.000 dollari).

L’emendamento I-2701 è stato adottato martedì con 150 voti favorevoli e 44 contrari, oltre a otto astensioni, secondo il verbale ufficiale delle votazioni dell’Assemblea. La soglia verrebbe valutata il 31 dicembre dell’anno fiscale pertinente.

Separatamente, l’Assemblea ha respinto un emendamento che avrebbe esentato dalle imposte le plusvalenze derivanti dai pagamenti in criptovalute per beni e servizi, se tali pagamenti non avessero superato complessivamente 1.000 euro (1.120 dollari) durante l’anno fiscale. La proposta è stata respinta con 69 voti contrari e 14 favorevoli, secondo la trascrizione dell’Assemblea.

Il requisito di comunicazione fa parte del disegno di legge finanziaria del 2027 e dovrebbe essere mantenuto nel testo legislativo definitivo per diventare legge. L’Assemblea ha una scadenza il 17 novembre per completare la prima lettura del disegno di legge. Il dibattito al Senato dovrebbe iniziare il 20 novembre, secondo il suo calendario.

Misure sulle criptovalute in attesa dell’approvazione definitiva del bilancio

L’ Assemblea nazionale ha rinviato per la seconda volta il voto previsto per martedì sulla sezione delle entrate del bilancio, mentre i legislatori continuavano a discutere gli emendamenti. Il voto era stato inizialmente programmato per il 20 ottobre.

Il rinvio del voto di per sé non introduce un cambiamento significativo, ma il “probabile rigetto” della sezione delle entrate del bilancio potrebbe “portare al rigetto dell’intero disegno di legge da parte dell’Assemblea nazionale, comprese le disposizioni adottate mediante emendamenti”, ha dichiarato a Cointelegraph Faustine Fleuret, responsabile globale degli affari pubblici presso il protocollo di prestito Morpho.

Venerdì, l’Assemblea ha respinto due proposte che avrebbero applicato imposte sull’uscita alle plusvalenze non realizzate in criptovalute quando i contribuenti trasferivano la propria residenza fiscale all’estero.

I legislatori hanno inoltre approvato il 16 ottobre un emendamento che tasserebbe le plusvalenze derivanti dalla conversione di criptovalute in stablecoin. La proposta riguarda le stablecoin classificate come token di moneta elettronica secondo le norme dell’UE e dovrebbe ancora essere mantenuta nella legge definitiva.

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