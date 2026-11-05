Il rigetto del bilancio francese accantona la tassa sulle stablecoin e la segnalazione dei wallet
Tre emendamenti approvati, tra cui quelli sulla tassazione delle stablecoin e sulla segnalazione delle criptovalute in autocustodia, decadono ma potrebbero essere ripresentati al Senato.
L’Assemblea nazionale francese ha respinto mercoledì in tarda serata la sezione sulle entrate del bilancio statale per il 2027, eliminando gli emendamenti relativi alle criptovalute dalla versione del disegno di legge inviata al Senato.
L’Assemblea ha respinto la sezione sulle entrate con 458 voti contrari e nessun voto favorevole in prima lettura, con due astensioni, secondo il verbale ufficiale della votazione. La sezione sulle entrate riguarda gli introiti dello Stato, come le imposte.
Dopo il rigetto, il governo invierà al Senato il testo originale del bilancio, senza gli emendamenti relativi alle criptovalute approvati dai parlamentari.
Le proposte potrebbero tuttavia essere ripresentate al Senato e dovrebbero superare le fasi rimanenti dell’iter di bilancio per diventare legge.
Faustine Fleuret, responsabile globale degli affari pubblici presso il protocollo di prestito Morpho, ha dichiarato a Cointelegraph prima del voto che il rigetto della sezione sulle entrate potrebbe “portare al rigetto dell’intero disegno di legge da parte dell’Assemblea nazionale, comprese le disposizioni adottate tramite emendamenti”.
Decadono gli obblighi di segnalazione sull’autocustodia e le proposte fiscali sulle stablecoin
L’Assemblea ha adottato tre emendamenti relativi alle criptovalute prima di respingere la sezione sulle entrate.
Il 16 ottobre, i parlamentari hanno adottato un emendamento che renderebbe imponibili i guadagni derivanti dalle conversioni da criptovalute a stablecoin.
Martedì, i parlamentari hanno adottato un altro emendamento che imporrebbe ai contribuenti di dichiarare le disponibilità in criptovalute detenute in autocustodia per un valore complessivo di almeno 100.000 euro (112.000 dollari), con una soglia valutata il 31 dicembre dell’anno fiscale.
Un altro emendamento aumenterebbe le sanzioni da 10.000 a 50.000 euro per le piattaforme di criptovalute che non forniscono le informazioni richieste dalle autorità fiscali.
Secondo il suo calendario, il Senato dovrebbe iniziare a discutere il disegno di legge finanziaria il 20 novembre, seguito dall’esame degli articoli della sezione sulle entrate il 23 novembre.
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