Un cliente di Gnosis Pay condivide una notifica della violazione che illustra i dati personali e finanziari esposti. Fonte: Lefteris Karapetsas
Una notifica ha inoltre confermato che la carta del cliente è stata annullata il 3 novembre e che non sono state rilevate transazioni sospette né movimenti di fondi.
Gnosis Pay ha dichiarato di aver sostituito le credenziali di sicurezza compromesse, risolto la vulnerabilità e reso obbligatoria la verifica 3D Secure per i pagamenti online fino al ritiro programmato del sistema legacy il 20 dicembre. Ha inoltre avvertito i clienti dei tentativi di phishing che utilizzano i loro dati personali o quelli delle transazioni e ha affermato che stava organizzando un servizio di monitoraggio per un potenziale uso improprio dei dati sottratti.
Secondo i dati di OpenRate, una piattaforma di terze parti che monitora l’attività delle carte crypto, Gnosis Pay aveva circa 2.400 titolari di carte attivi ogni giorno e aveva elaborato transazioni per 263.200 dollari nelle 24 ore precedenti.
La società non ha divulgato quanti clienti siano stati interessati e non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Cointelegraph.
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