Il fornitore di carte di debito Visa collegate alle criptovalute Gnosis Pay ha divulgato venerdì una violazione della sicurezza che ha esposto i dati delle carte di pagamento dei clienti, gli indirizzi di casa e gli indirizzi dei wallet di criptovalute.

Gnosis Pay ha dichiarato di aver rilevato il 3 novembre un accesso non autorizzato al suo sistema legacy per le carte dei consumatori e di aver iniziato a contenere la violazione entro due ore. La società ha affermato che i fondi dei clienti e la sua piattaforma enterprise separata, che alimenta programmi di carte white label, non sono stati compromessi.

Secondo le notifiche della violazione esaminate da Cointelegraph, la società ha identificato tra le informazioni esposte i numeri completi delle carte di pagamento, le date di scadenza, i codici CVV, i nomi dei clienti, gli indirizzi di casa e gli indirizzi dei wallet collegati agli account interessati. I dati compromessi includevano anche indirizzi email, numeri di telefono, nazionalità e, in alcuni casi, dati bancari come le informazioni IBAN e BIC.

Un cliente di Gnosis Pay condivide una notifica della violazione che illustra i dati personali e finanziari esposti. Fonte: Lefteris Karapetsas

Una notifica ha inoltre confermato che la carta del cliente è stata annullata il 3 novembre e che non sono state rilevate transazioni sospette né movimenti di fondi.

Gnosis Pay ha dichiarato di aver sostituito le credenziali di sicurezza compromesse, risolto la vulnerabilità e reso obbligatoria la verifica 3D Secure per i pagamenti online fino al ritiro programmato del sistema legacy il 20 dicembre. Ha inoltre avvertito i clienti dei tentativi di phishing che utilizzano i loro dati personali o quelli delle transazioni e ha affermato che stava organizzando un servizio di monitoraggio per un potenziale uso improprio dei dati sottratti.

Secondo i dati di OpenRate, una piattaforma di terze parti che monitora l’attività delle carte crypto, Gnosis Pay aveva circa 2.400 titolari di carte attivi ogni giorno e aveva elaborato transazioni per 263.200 dollari nelle 24 ore precedenti.

La società non ha divulgato quanti clienti siano stati interessati e non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Cointelegraph.

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