Scritto da Zoltan VardaiAutoreRecensito da Yohan YuRedattore
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Recensito da Yohan YuRedattore
La Grecia prevede un’imposta del 10% sulle plusvalenze delle criptovalute
Ultime notiziePubblicato8 ott 2026
La Grecia sta preparando un disegno di legge per introdurre un’imposta del 10% sulle plusvalenze delle criptovalute, mentre procede verso il primo quadro fiscale del Paese per gli asset digitali.
Mercoledì la Grecia ha pubblicato un disegno di legge che propone un’imposta del 10% sulle plusvalenze delle criptovalute, con un’esenzione per i guadagni annuali fino a 500 euro (559,95 dollari).
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