Dati sulla memecoin di Hunter Biden. Fonte: laptoptoken.com
Sebbene Biden abbia detto di voler destinare il 5% dei token a organizzazioni benefiche, ha aggiunto di essere stato incentivato a portare avanti il progetto «solo per far arrabbiare Don ed Eric», riferendosi a Donald Trump Jr. ed Eric Trump, figli del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e «ogni [Key Opinion Leader] che lo ha definito una truffa perché ci siamo rifiutati di pagarli».
La base del nome della memecoin è il computer portatile di Biden, la cui esistenza e i cui contenuti furono oggetto di un’intensa attenzione mediatica prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020, nelle quali Trump si candidava contro suo padre. Il laptop continua a essere citato da molte figure di destra ed è stato oggetto di due cause intentate da Biden in relazione alle leggi sulla privacy.
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Biden è stato un critico esplicito della società crypto della famiglia Trump, World Liberty Financial, definendola ad agosto «corruzione su una scala che non avevamo mai visto». Il presidente è inoltre criticato per aver lanciato la propria memecoin, Official Trump (TRUMP), poco prima di entrare in carica nel gennaio 2025; la coin è a sua volta al centro di accuse di rug pull e corruzione.
Secondo Biden, le memecoin dei fondatori di $LAPTOP resteranno bloccate per sei mesi dopo il lancio e il team continuerà a bruciare i token non riscattati dagli airdrop.
Il token di Biden, che sia stato lanciato per fungere da specchio per i progetti di rug pull, per scherzo o per trollare la famiglia Trump, potrebbe attirare l’attenzione sulle iniziative crypto del presidente mentre si prepara a parlare a un altro evento per i detentori della sua memecoin.
La scorsa settimana, il gruppo dietro la memecoin $TRUMP ha annunciato che il presidente apparirà nel suo golf club a Washington, DC, insieme a tre relatori non nominati e ai 185 principali detentori del token per una cena il 22 novembre.
L’organizzazione nonprofit per la tutela dei consumatori Public Citizen ha stimato che gli investitori nella memecoin $TRUMP hanno perso 3,2 miliardi di dollari dal suo lancio nel 2025.
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