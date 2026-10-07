«La coin di Trump era ottimizzata per l’estrazione massima e volevo trollare ogni truffa simile», ha detto Hunter Biden analizzando il lancio della memecoin e le sue conseguenze.

Hunter Biden, figlio dell’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha pubblicato un rendiconto completo della memecoin che ha contribuito a lanciare il mese scorso, ispirata ai resoconti sul suo famigerato laptop.

In una serie di post su X pubblicati mercoledì, Biden ha fornito dati blockchain che confermano che 300 milioni di token nei wallet associati ai fondatori della memecoin $LAPTOP «non si sono mossi dal lancio».

Biden ha aggiunto che i grafici relativi al prezzo della memecoin «sembravano quelli di ogni rug pull di una celebrità» poco dopo il lancio, il 9 settembre, e che a beneficiare maggiormente sono stati market maker non nominati — indicati come «due società di trading professionali» ingaggiate dal progetto — che hanno ritirato i loro fondi pochi secondi dopo il prezzo massimo, pari a circa 317 $.

Secondo i post di Biden, un market maker ha guadagnato 686.000 $ dalle posizioni di liquidità sugli exchange decentralizzati, mentre l’altro «ha incassato circa 2,18 milioni di dollari in più di quanto abbia speso» attraverso il trading.

Dati simili sono stati pubblicati in un «rapporto sul lancio» preparato dalla società di consulenza d’intelligence Groom Lake, con sede nel Delaware, e pubblicato sul sito della memecoin.

«Il denaro destinato ai venditori è stato ritirato subito dopo il picco», si legge nel rapporto su $LAPTOP. «Ottantaquattro secondi dopo che il prezzo ha raggiunto il massimo, il Market Maker 1 ha ritirato il proprio denaro. Il denaro disponibile per le persone che cercavano di vendere vicino al prezzo corrente è sceso da 16.157 $ a zero».

Biden ha aggiunto:

«Ecco perché l’ho fatto. La coin di Trump era ottimizzata per l’estrazione massima e volevo trollare ogni truffa simile. Perciò siamo stati trasparenti, abbiamo impegnato il team a un lock-up e pubblicato un’informativa MiCA. E speravo potesse aiutare anche alcune organizzazioni benefiche a cui tengo».

Dati sulla memecoin di Hunter Biden. Fonte: laptoptoken.com

Sebbene Biden abbia detto di voler destinare il 5% dei token a organizzazioni benefiche, ha aggiunto di essere stato incentivato a portare avanti il progetto «solo per far arrabbiare Don ed Eric», riferendosi a Donald Trump Jr. ed Eric Trump, figli del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e «ogni [Key Opinion Leader] che lo ha definito una truffa perché ci siamo rifiutati di pagarli».

La base del nome della memecoin è il computer portatile di Biden, la cui esistenza e i cui contenuti furono oggetto di un’intensa attenzione mediatica prima delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020, nelle quali Trump si candidava contro suo padre. Il laptop continua a essere citato da molte figure di destra ed è stato oggetto di due cause intentate da Biden in relazione alle leggi sulla privacy.

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Biden è stato un critico esplicito della società crypto della famiglia Trump, World Liberty Financial, definendola ad agosto «corruzione su una scala che non avevamo mai visto». Il presidente è inoltre criticato per aver lanciato la propria memecoin, Official Trump (TRUMP), poco prima di entrare in carica nel gennaio 2025; la coin è a sua volta al centro di accuse di rug pull e corruzione.

Secondo Biden, le memecoin dei fondatori di $LAPTOP resteranno bloccate per sei mesi dopo il lancio e il team continuerà a bruciare i token non riscattati dagli airdrop.

Il presidente ospiterà un altro evento dedicato a una memecoin tra le polemiche

Il token di Biden, che sia stato lanciato per fungere da specchio per i progetti di rug pull, per scherzo o per trollare la famiglia Trump, potrebbe attirare l’attenzione sulle iniziative crypto del presidente mentre si prepara a parlare a un altro evento per i detentori della sua memecoin.

La scorsa settimana, il gruppo dietro la memecoin $TRUMP ha annunciato che il presidente apparirà nel suo golf club a Washington, DC, insieme a tre relatori non nominati e ai 185 principali detentori del token per una cena il 22 novembre.

L’organizzazione nonprofit per la tutela dei consumatori Public Citizen ha stimato che gli investitori nella memecoin $TRUMP hanno perso 3,2 miliardi di dollari dal suo lancio nel 2025.

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