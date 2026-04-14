Quest'anno gli istituti finanziari hanno “accelerato” la loro partecipazione ai mercati delle criptovalute, mentre gli investitori al dettaglio si sono ritirati, ha affermato domenica JP Richardson, CEO di Exodus.

“Questo potrebbe essere il primo ciclo nella storia delle criptovalute in cui gli istituti si trovano in un mercato rialzista e gli investitori al dettaglio non se ne rendono nemmeno conto”, ha dichiarato il dirigente del settore delle criptovalute.

Richardson ha citato alcuni esempi, come il massimo storico raggiunto quest'anno dalla capitalizzazione di mercato delle stablecoin, il lancio dell'ETF su Bitcoin (BTC) da parte di Morgan Stanley, l'apertura da parte di Schwab di una lista d'attesa per il trading spot di Bitcoin, l'annuncio da parte di Franklin Templeton di una divisione dedicata alle criptovalute e l'accettazione da parte di Fannie Mae di mutui garantiti da Bitcoin.

“Nel 2018 e nel 2022, le istituzioni si sono ritirate insieme agli investitori al dettaglio. Questa volta, hanno accelerato”, ha affermato.

Questo cambiamento potrebbe indicare che le criptovalute si sono evolute da cicli di hype volatili e guidati dal retail a un mercato più maturo e guidato dalle istituzioni, con un accumulo più costante, una maggiore liquidità e una minore dipendenza dai picchi emotivi o dalle vendite dettate dal panico.

Crisi del costo della vita allontana retail

Il fondatore di MN Fund e YouTuber specializzato in criptovalute Michaël van de Poppe ha ribadito questo concetto in un post pubblicato domenica su X, affermando: “È chiarissimo che i piccoli investitori non sono interessati alle criptovalute”.

“Quasi tutti fanno fatica a pagare le bollette ogni mese”, ha aggiunto, riferendosi alla crescente crisi del costo della vita e alle pressioni inflazionistiche.

“Ecco perché questo ciclo non sarà quello al dettaglio. È il ciclo istituzionale e richiederà più tempo.”

L'analista di CryptoQuant “Darkfost” ha osservato che l'attività degli investitori al dettaglio ha toccato il minimo degli ultimi nove anni all'inizio di questo mese, segnalando che gli afflussi provenienti da conti di piccole dimensioni con meno di 1 BTC hanno raggiunto un minimo storico su Binance.

“Gli investitori retail sono chiaramente assenti dal mercato”, ha affermato.

L'analista ha aggiunto che alcuni investitori retail potrebbero aver recentemente abbandonato il mercato delle criptovalute per orientarsi verso azioni e materie prime, che hanno anch'esse registrato ottime performance.

Attività di trading retail su Binance si è prosciugata. Fonte: Darkfost

Sentiment di breve termine ancora fragile

Jeff Ko, capo analista dell'exchange CoinEx, ha dichiarato lunedì a Cointelegraph che il sentiment a breve termine “rimane fragile e fortemente influenzato dai fattori macroeconomici, in particolare dal petrolio, dal dollaro e dalle aspettative di inflazione”.

“In questa fase, il movimento sembra ancora più una conseguenza del premio di rischio macroeconomico che sta prevalendo sulla domanda a breve termine piuttosto che un vero e proprio calo dell’interesse per le criptovalute.”

Ha affermato di essere più ottimista nel medio termine, aggiungendo: “Non mi aspetto che i prezzi del petrolio rimangano elevati, alla luce dei fondamentali di domanda e offerta sottostanti”.