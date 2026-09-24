Kalshi ha dichiarato che quasi 5 miliardi di dollari di operazioni su futures perpetui di Ether, di dimensioni simili, riflettevano i suoi programmi di incentivi alla liquidità e ha respinto le accuse secondo cui si trattasse di wash trading.

L’operatore di mercati predittivi Kalshi ha dichiarato di non essere stato contattato dalla Commodity Futures Trading Commission e di non ritenere che sia in corso un’indagine formale, dopo una notizia secondo cui l’autorità di regolamentazione stava esaminando una raffica di attività di trading sul suo mercato di futures perpetui di Ether.

Martedì, il Wall Street Journal ha riferito che la CFTC sta esaminando un modello di operazioni rapide concentrate intorno ai 5.500 dollari, citando una persona a conoscenza della questione. Il modello di trading ha suscitato accuse di wash trading.

L’attenzione arriva mentre Kalshi ha riferito una rapida crescita della sua attività nei futures perpetui. Una settimana dopo aver lanciato i suoi mercati di futures perpetui a maggio, la società ha dichiarato alla CNBC che il volume degli scambi aveva superato 1 miliardo di dollari.

Elisabeth Diana, responsabile delle comunicazioni di Kalshi, ha descritto il discorso come “voci messe in circolazione dai concorrenti”.

“Non siamo stati contattati dalla CFTC e non riteniamo che sia in corso un’indagine formale”, ha dichiarato Diana a Cointelegraph. “Come abbiamo detto, questi modelli di dati sono tipici dei programmi di incentivi alla liquidità e comuni nei mercati finanziari. Non credete a tutto ciò che leggete su X.”

Un gruppo di operazioni sui futures perpetui di Ether

Le operazioni hanno avuto luogo in uno dei mercati di Kalshi per i futures perpetui, dove gli utenti speculano sul prezzo di un asset senza acquistarlo; in questo caso, sul prezzo di Ether.

Le operazioni di circa 5.500 dollari ciascuna hanno rappresentato oltre 5 miliardi di dollari del volume degli scambi sui futures perpetui di Ether nell’ultimo mese, secondo il Journal.

Il Journal ha inoltre riferito che Kalshi ha offerto ad alcuni trader l’opportunità di acquistare azioni della società se avessero raggiunto determinati obiettivi di volume di trading, citando persone a conoscenza degli accordi. Ha anche affermato che la società ha rinunciato alle commissioni di trading e fornito pagamenti mensili in contanti per incoraggiare i grandi trader a fornire liquidità.

In un post sul blog pubblicato mercoledì, Kalshi ha attribuito le dimensioni ripetute delle operazioni a programmi che pagano i market maker affinché mantengano disponibili ordini di acquisto e vendita di dimensioni specificate e in un determinato intervallo di prezzo. Ha affermato che tali pagamenti ricompensano la disponibilità degli ordini, non il volume delle operazioni eseguite.

Il post non ha affrontato direttamente l’opportunità di acquistare azioni legata agli obiettivi di volume di trading, come riferito dal Journal.

Kalshi respinge le accuse di wash trading

I market maker contribuiscono al funzionamento dei mercati finanziari indicando continuamente i prezzi ai quali sono disposti ad acquistare e vendere un asset, offrendo agli altri trader controparti pronte con cui negoziare. I market maker possono trarre profitto dalla differenza tra i loro prezzi di acquisto e di vendita, ma rischiano perdite se i prezzi si muovono contro di loro. I trader che accettano i prezzi da loro indicati sono noti come taker.

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Kalshi ha affermato che i trader potevano realizzare profitti quando i prezzi cambiavano su altre borse, acquistando o vendendo al prezzo ormai superato di un market maker.

“Le operazioni di dimensione fissa sono del tutto coerenti con un singolo maker che immette ordini pendenti di dimensione fissa e si vede eseguito contro da numerosi taker”, ha dichiarato Kalshi.

Ha affermato che le operazioni hanno coinvolto centinaia di trader distinti che hanno eseguito gli ordini di un market maker, con i taker “avendo ragione quasi costantemente” e il maker “avendo torto quasi costantemente”.

“Questo è un segno di attività economica reale, non di wash trading (dove ci si aspetterebbe che il volume aumentasse senza che nessuna delle due parti realizzasse un profitto o una perdita)”, ha dichiarato Kalshi.

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