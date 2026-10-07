I dati mostrano che, dopo il lancio a dicembre, a luglio i mercati Bitcoin a 15 minuti sono diventati la principale serie di mercati di Kalshi al di fuori delle scommesse multiple. Anche i contratti Ether a breve durata hanno registrato una rapida crescita, passando da 6,1 milioni a 233 milioni di contratti tra gennaio e luglio 2026.
Tuttavia, nonostante l’ulteriore crescita dei contratti Ether a 15 minuti, arrivati a 318 milioni a settembre, questi sono stati superati dall’oro, che nello stesso mese ha registrato 542 milioni di contratti scambiati.
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Anche i mercati finanziari a breve durata stanno diventando una componente più rilevante dell’attività di Kalshi. Un’analisi di InGame di martedì ha rilevato che i mercati di criptovalute, materie prime e finanziari a 15 minuti hanno generato 20,4 milioni di dollari di commissioni nei sette giorni fino al 5 ottobre, rappresentando l’80% delle commissioni non sportive della piattaforma nel periodo.
L’analisi ha inoltre rilevato che i mercati a 15 minuti generano commissioni più elevate. InGame ha stimato che nell’ultima settimana i mercati a breve durata rappresentavano il 13% del volume di trading di Kalshi, ma il 20% delle sue commissioni.
«Questo perché Kalshi utilizza una formula per le commissioni che dipende dalle probabilità di un contratto: le commissioni sono più alte in rapporto al volume per i contratti con probabilità vicine a 50/50 rispetto a quelle applicate ai favoriti più netti o agli esiti con probabilità molto basse», ha scritto il giornalista di InGame Daniel O’Boyle.
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