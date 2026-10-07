A settembre l’oro ha registrato 542 milioni di contratti e commissioni stimate per 5 milioni di dollari, superando i 318 milioni di contratti e i 2,6 milioni di dollari di Ether, sebbene Bitcoin sia rimasto nettamente in testa.

A settembre, i mercati dell’oro a 15 minuti di Kalshi hanno generato quasi il doppio delle commissioni di trading stimate rispetto agli equivalenti mercati di Ether, poche settimane dopo il loro lancio ad agosto.

I contratti sull’oro, che consentono ai trader di assumere posizioni sull’aumento o sulla diminuzione dell’oro nell’arco di intervalli di 15 minuti, hanno generato circa 5 milioni di dollari di commissioni stimate durante il mese, rispetto ai 2,6 milioni di dollari dei contratti su Ether, secondo Predict Charts. Bitcoin è rimasto il mercato dominante, generando 60,4 milioni di dollari di commissioni stimate.

La crescita dei mercati dell’oro a breve durata arriva mentre l’attività più ampia di Kalshi nel settore delle materie prime continua a espandersi. A settembre la società ha dichiarato che il volume degli scambi di materie prime aveva raggiunto 400 milioni di dollari entro sette mesi, oltre quattro volte il volume generato dai suoi mercati di criptovalute nella stessa fase.

«I mercati delle criptovalute hanno dimostrato il potenziale delle nuove categorie su Kalshi di passare da decine di milioni a miliardi di volume mensile», ha dichiarato la società.

Estimated fees attributed to non-sports markets in September. Fonte: Predict Charts

I dati mostrano che, dopo il lancio a dicembre, a luglio i mercati Bitcoin a 15 minuti sono diventati la principale serie di mercati di Kalshi al di fuori delle scommesse multiple. Anche i contratti Ether a breve durata hanno registrato una rapida crescita, passando da 6,1 milioni a 233 milioni di contratti tra gennaio e luglio 2026.

Tuttavia, nonostante l’ulteriore crescita dei contratti Ether a 15 minuti, arrivati a 318 milioni a settembre, questi sono stati superati dall’oro, che nello stesso mese ha registrato 542 milioni di contratti scambiati.

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I mercati a breve durata rappresentano la maggior parte delle commissioni non sportive

Anche i mercati finanziari a breve durata stanno diventando una componente più rilevante dell’attività di Kalshi. Un’analisi di InGame di martedì ha rilevato che i mercati di criptovalute, materie prime e finanziari a 15 minuti hanno generato 20,4 milioni di dollari di commissioni nei sette giorni fino al 5 ottobre, rappresentando l’80% delle commissioni non sportive della piattaforma nel periodo.

L’analisi ha inoltre rilevato che i mercati a 15 minuti generano commissioni più elevate. InGame ha stimato che nell’ultima settimana i mercati a breve durata rappresentavano il 13% del volume di trading di Kalshi, ma il 20% delle sue commissioni.

«Questo perché Kalshi utilizza una formula per le commissioni che dipende dalle probabilità di un contratto: le commissioni sono più alte in rapporto al volume per i contratti con probabilità vicine a 50/50 rispetto a quelle applicate ai favoriti più netti o agli esiti con probabilità molto basse», ha scritto il giornalista di InGame Daniel O’Boyle.

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