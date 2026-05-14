Il Senato degli Stati Uniti ha approvato Kevin Warsh come nuovo governatore della Federal Reserve, mentre il voto sulla sua conferma a presidente della banca centrale è atteso questa settimana.

Con una votazione di 51 favorevoli e 45 contrari al Senato USA, i legislatori si sono schierati secondo le linee di partito, con l’eccezione del senatore democratico John Fetterman, approvando il candidato del presidente Donald Trump.

Subito dopo, la Camera ha approvato una mozione per chiudere la discussione sulla nomina di Warsh come prossimo presidente della Fed, preparando il terreno per una possibile votazione a breve.

Fonte: US Senate

Il voto ha confermato Warsh come governatore della Fed per un mandato di 14 anni e dovrebbe portare i legislatori a votare sulla sua nomina per un mandato quadriennale come presidente della Federal Reserve. Warsh aveva già ricoperto il ruolo di governatore della Fed sotto gli ex presidenti statunitensi George W. Bush e Barack Obama dal 2006 al 2011.

Jerome Powell, il cui mandato da presidente della Fed termina venerdì, ha dovuto affrontare le ripetute minacce di Trump di rimuoverlo dall’incarico. Il suo mandato come governatore della Fed proseguirà fino al 2028, ma il cambio ai vertici della banca centrale statunitense potrebbe muovere i mercati, tra i timori legati a possibili variazioni dei tassi d’interesse e all’indipendenza della Fed dalle politiche della Casa Bianca.

In un’intervista del 2025, Warsh ha definito Bitcoin (BTC) una tecnologia “trasformativa” e “un asset importante che può contribuire a orientare i legislatori”. Durante l’audizione di conferma davanti alla Commissione Bancaria del Senato, tuttavia, molti democratici hanno messo in dubbio la sua capacità, da presidente della Fed, di restare indipendente dall’agenda politica del presidente.

Il markup del disegno di legge sulla struttura del mercato crypto è previsto per questa settimana

Il voto sulla nomina è arrivato nella stessa settimana in cui i legislatori statunitensi della Commissione Bancaria del Senato dovranno decidere se far avanzare il disegno di legge sulla struttura del mercato crypto, destinato a modificare la supervisione e la regolamentazione delle criptovalute. Lunedì, la leadership della commissione ha pubblicato il testo della propria versione del Digital Asset Market Clarity Act, o CLARITY, che includeva una disposizione di compromesso sui rendimenti delle stablecoin, da tempo punto critico per molti operatori dei settori crypto e bancario.

Nella giornata di oggi, la Commissione Bancaria terrà una sessione di markup sul CLARITY, aprendo potenzialmente la strada a un voto sul disegno di legge al Senato.