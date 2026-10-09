Fonte: Assistenza Ledger
Ledger non ha rivelato quanti clienti potrebbero essere interessati né il valore delle perdite segnalate. La società non ha inoltre identificato la causa degli incidenti né confermato se i dispositivi siano stati compromessi.
Separatamente, ricercatori on-chain hanno segnalato presunti furti di criptovalute che coinvolgerebbero indirizzi su diverse blockchain. Il ricercatore tanuki42 ha identificato otto indirizzi di wallet presumibilmente collegati a perdite superiori a 72 milioni di dollari, mentre il collega investigatore Specter ha stimato perdite superiori a 86 milioni di dollari su Bitcoin, Ethereum e Tron.
Ledger non ha confermato nessuna delle due stime e l’entità di un eventuale collegamento con l’indagine su CryptoBilis resta poco chiara.
Fonte: Specter
L’organizzazione per la sicurezza delle criptovalute Security Alliance (SEAL) ha rilanciato i risultati di tanuki42 su X, esortando chiunque avesse trasferito fondi agli indirizzi identificati a contattare il suo team di risposta agli incidenti. L’organizzazione non ha fornito una stima indipendente delle perdite né identificato una causa per i presunti furti.
In una dichiarazione a Cointelegraph, Ledger ha affermato che l’incidente sembrava essere circoscritto al rivenditore e al mercato interessato, aggiungendo di non aver ricevuto segnalazioni riguardanti dispositivi acquistati direttamente dalla società.
«L’infrastruttura, i sistemi e i servizi di Ledger non sono stati compromessi», ha dichiarato la società, aggiungendo che la sua indagine è ancora in corso.
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