Il produttore di wallet hardware Ledger sta indagando sulle segnalazioni di perdite di criptovalute che coinvolgono dispositivi acquistati da un rivenditore del Sud-est asiatico e avverte i clienti interessati di valutare lo spostamento dei propri asset su nuovi wallet mentre l’indagine prosegue.

In una dichiarazione pubblicata su X, Ledger ha affermato di aver chiesto al rivenditore CryptoBilis di sospendere, in via precauzionale, le vendite e le spedizioni dei propri dispositivi. Ai clienti che avevano acquistato dispositivi dal rivenditore negli ultimi 90 giorni è stato consigliato di non configurarli, mentre a quelli che lo avevano già fatto è stato consigliato di valutare il trasferimento dei propri asset a un nuovo dispositivo di firma Ledger con una frase di recupero generata ex novo.

CryptoBilis è indicato come rivenditore autorizzato di Ledger in Indonesia, Malaysia e Filippine.

Fonte: Assistenza Ledger

Ledger non ha rivelato quanti clienti potrebbero essere interessati né il valore delle perdite segnalate. La società non ha inoltre identificato la causa degli incidenti né confermato se i dispositivi siano stati compromessi.

Separatamente, ricercatori on-chain hanno segnalato presunti furti di criptovalute che coinvolgerebbero indirizzi su diverse blockchain. Il ricercatore tanuki42 ha identificato otto indirizzi di wallet presumibilmente collegati a perdite superiori a 72 milioni di dollari, mentre il collega investigatore Specter ha stimato perdite superiori a 86 milioni di dollari su Bitcoin, Ethereum e Tron.

Ledger non ha confermato nessuna delle due stime e l’entità di un eventuale collegamento con l’indagine su CryptoBilis resta poco chiara.

Fonte: Specter

L’organizzazione per la sicurezza delle criptovalute Security Alliance (SEAL) ha rilanciato i risultati di tanuki42 su X, esortando chiunque avesse trasferito fondi agli indirizzi identificati a contattare il suo team di risposta agli incidenti. L’organizzazione non ha fornito una stima indipendente delle perdite né identificato una causa per i presunti furti.

In una dichiarazione a Cointelegraph, Ledger ha affermato che l’incidente sembrava essere circoscritto al rivenditore e al mercato interessato, aggiungendo di non aver ricevuto segnalazioni riguardanti dispositivi acquistati direttamente dalla società.

«L’infrastruttura, i sistemi e i servizi di Ledger non sono stati compromessi», ha dichiarato la società, aggiungendo che la sua indagine è ancora in corso.

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