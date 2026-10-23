Bank Negara Malaysia e la Bank of Thailand hanno aderito venerdì all’iniziativa BLOOM di Singapore in qualità di membri istituzionali.

BLOOM, acronimo di Borderless, Liquid, Open, Online, Multi-currency, è un’iniziativa pubblico-privata che intende aiutare gli istituti finanziari a utilizzare stablecoin e depositi tokenizzati per i pagamenti transfrontalieri.

Secondo la Monetary Authority of Singapore, BLOOM mira a ridurre i costi e ad aiutare gli istituti a portare più rapidamente i servizi sul mercato, riducendo la necessità per gli istituti di creare accordi con ogni controparte o mercato.

La MAS ha lanciato BLOOM nell’ottobre 2025, sviluppando il Project Orchid, avviato nel 2021 per esplorare gli utilizzi di un dollaro di Singapore digitale. Il lavoro di BLOOM riguarda anche la gestione della liquidità aziendale, il finanziamento del commercio e i pagamenti eseguiti da agenti di intelligenza artificiale entro limiti predefiniti.

Tra i partecipanti a BLOOM figurano Airwallex, Mastercard, Ripple, Visa e il World Bank Group.

A febbraio, Bank Negara Malaysia ha inoltre annunciato che nel 2026 tre iniziative avrebbero testato stablecoin in ringgit e depositi tokenizzati per pagamenti all’ingrosso nazionali e transfrontalieri.

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