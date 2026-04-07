In un post pubblicato domenica su X, Marc Andreessen ha affermato che l’intelligenza artificiale darà il via a un “enorme boom occupazionale”, liquidando come “tutte false” le preoccupazioni relative a una diffusa perdita dei posti di lavoro.

Il suo ottimismo contrasta con il rapporto sull’occupazione statunitense di marzo, secondo cui la disoccupazione si mantiene stabile al 4,3%, mentre il numero di persone disoccupate da 27 settimane o più è aumentato di 322.000 unità nell’ultimo anno.

Andreesen ha condiviso un articolo di Business Insider che mostra un forte aumento delle offerte di lavoro nel settore tecnologico nel 2026, con oltre 67.000 posizioni per ingegneri del software, il doppio rispetto al 2023, sostenendo che i datori di lavoro si sono ripresi dalle correzioni nelle assunzioni post-pandemia e dall’impennata dei tassi di interesse.

“Le narrazioni sulla ‘perdita dei posti di lavoro a causa dell’IA’ sono tutte false”, ha scritto. “IA = massiccio aumento della produttività = massiccio aumento della domanda = massiccio boom occupazionale. State a guardare.”

Andreessen è uno degli investitori più influenti della Silicon Valley, co-fondatore di Netscape e della società di venture capital Andreessen Horowitz. È anche uno dei principali finanziatori delle aziende statunitensi nel settore crypto e IA.

Si moltiplicano i licenziamenti nel settore tecnologico

Nella realtà dei fatti, la situazione è leggermente diversa. Il 26 febbraio, Block, l'azienda di Jack Dorsey, ha licenziato il 40% del proprio personale, mentre accelerava l'adozione dell'intelligenza artificiale, compresi alcuni esperimenti con agenti in grado di sostituire parte del middle management.

Il 19 marzo, il crypto exchange Crypto.com ha annunciato una riduzione del personale del 12% dovuta all'integrazione dell'AI, avvertendo che le aziende “che non adotteranno immediatamente questa svolta sono destinate al fallimento”.

Crypto.com licenzia il 12% del proprio personale. Fonte: Kris Marszalek

Anche i cambiamenti strategici guidati dall’IA da parte delle aziende stanno incidendo sull’occupazione.

Secondo quanto riferito, Oracle avrebbe recentemente tagliato fino a 30.000 posti di lavoro, adducendo come motivazione un “cambiamento organizzativo più ampio”, mentre porta avanti il progetto di costruzione di data center dedicati all'AI.

MARA, che sta riconvertendo la propria infrastruttura di mining Bitcoin in favore dell'AI, avrebbe ridotto il proprio organico del 15%.

Le dichiarazioni di Andreessen sono accolte con scetticismo

Questo contesto aiuta a spiegare le critiche che Andreessen ha ricevuto online.

“Dillo all'americano medio della classe medio-bassa che non riesce a trovare un lavoro o al consumatore che non riesce a ottenere un servizio clienti decente”, ha replicato l'influencer del mondo crypto WendyO.

Tory Green, cofondatore di io.net, ha sostenuto che Andreessen potrebbe avere ragione riguardo alla creazione di posti di lavoro, ma solo se gli strumenti AI fossero ampiamente accessibili e non monopolizzati da una manciata di piattaforme.