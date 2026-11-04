L’exchange brasiliano di criptovalute Mercado Bitcoin ha dichiarato che lunedì inizierà a ripristinare l’accesso agli account dei clienti, dopo un hack che, secondo le stime degli analisti della blockchain, ha provocato il furto di asset per oltre 46 milioni di dollari.

In una dichiarazione a Cointelegraph, Mercado Bitcoin ha affermato che inizialmente i clienti riacquisteranno l’accesso tramite il suo sito web per visualizzare saldi, estratti conto, disponibilità e investimenti. I trasferimenti, i prelievi e il trading riprenderanno nelle fasi successive, subordinatamente a test di sicurezza indipendenti.

Mercado Bitcoin si è inoltre impegnata a utilizzare fondi aziendali per reintegrare gli asset colpiti dalla violazione, affermando che, con l’aiuto del settore, erano già stati congelati fondi rubati per oltre 15 milioni di dollari.

«Il nostro desk di trading si sta preparando a iniziare i riacquisti necessari sui mercati nazionali e internazionali», ha dichiarato.

L’aggiornamento segue la rivelazione da parte dell’exchange di una violazione della sicurezza lunedì, durante la quale gli aggressori hanno trasferito fondi dagli hot wallet della società e dagli indirizzi di deposito dei clienti tramite trasferimenti standard.

Affrontando il tema della liquidità, Mercado ha dichiarato di disporre di una solida posizione di cassa, rafforzata da un investimento di 20 milioni di dollari da parte dell’emittente di stablecoin Tether a sostegno dell’espansione operativa.

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