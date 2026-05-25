Il presidente di Strategy, Michael Saylor, non ha escluso che la società possa vendere parte dei suoi Bitcoin già quest’anno, dopo aver recentemente ammorbidito la sua storica posizione del “never sell”.

“Penso che non sia improbabile che venderemo alcuni Bitcoin da qui alla fine dell’anno”, ha dichiarato Saylor durante un’intervista con Natalie Brunell pubblicata venerdì su YouTube.

Saylor ha affermato che è “anche probabile” che la società venda una combinazione di equity e credito e gestisca le proprie disponibilità in USD e liquidità. “Lo facciamo in modo molto ponderato e programmatico, utilizzando i nostri modelli multivariati, che stiamo letteralmente facendo girare”, ha dichiarato Saylor, sottolineando che la società è concentrata sui risultati di lungo periodo fino al 2033:

“In definitiva, il modo corretto di pensarla è questo: su un orizzonte di sette anni, vorremmo aver massimizzato i nostri Bitcoin per azione”, ha aggiunto Saylor.

Michael Saylor ha parlato con Natalie Brunell nel podcast Coin Stories. Fonte: Natalie Brunell

Ha aggiunto che uno degli obiettivi della società è capire: “Che cosa dovremmo fare ora per massimizzare e ottimizzare la performance dell’azienda, in modo da aver massimizzato i Bitcoin per azione tra sette anni”.

Il titolo Strategy (MSTR) ha chiuso la seduta di venerdì a 159,89 $, in calo del 10,86% negli ultimi 30 giorni, secondo Google Finance. Il dato arriva mentre il prezzo di Bitcoin (BTC) è inferiore al prezzo medio pagato da Strategy per i propri BTC da quando ha iniziato ad acquistarli nel 2020.

Il prezzo di Bitcoin è inferiore al prezzo medio di acquisto di Strategy

Al momento della pubblicazione, Bitcoin viene scambiato a 75.958 $, mentre Strategy ha acquistato i suoi 843.768 BTC a un prezzo medio di circa 75.700 $ ciascuno, secondo il sito web di Strategy e i dati di CoinMarketCap.

Nel corso degli anni, gli annunci di acquisto di Strategy sono stati spesso interpretati dalla community Bitcoin come segnali rialzisti, ma poiché la società non ha mai annunciato una vendita prima d’ora, non è chiaro come reagirebbe la community.

Il tutto arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni di Saylor, secondo cui aveva sollevato la possibilità di vendere Bitcoin durante la recente conference call sugli utili di Strategy per proteggere gli interessi di lungo periodo dell’asset.

“Possediamo Bitcoin per un valore di circa 65 miliardi di dollari. Se il mercato pensasse che non li venderemmo mai, le agenzie di rating direbbero: beh, allora immagino che non sia un asset”, ha dichiarato Saylor a Scott Melker nel podcast The Wolf Of All Streets, pubblicato su YouTube il 10 maggio.