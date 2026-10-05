La società di infrastrutture per i pagamenti Modern Treasury ha presentato una richiesta per istituire una banca fiduciaria nazionale negli Stati Uniti, che fornirebbe servizi di custodia di asset digitali e servizi fiat correlati.

Secondo l’annuncio di lunedì, la società ha presentato una richiesta all’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) per istituire Modern Treasury National Trust Bank, che opererebbe come banca fiduciaria nazionale a scopo limitato e regolamentata a livello federale.

Se approvata, la banca consentirebbe ai clienti di Modern Treasury di custodire e trasferire stablecoin e valute fiat attraverso un servizio integrato, ma non emetterebbe stablecoin né concederebbe prestiti.

«Riteniamo che le stablecoin siano un’infrastruttura economica fondamentale per il futuro», ha dichiarato il cofondatore e CEO di Modern Treasury Matt Marcus, aggiungendo che la società ha integrato completamente le stablecoin nella sua piattaforma di pagamenti.

Modern Treasury ha dichiarato che la banca proposta opererebbe separatamente dalla sua attività di pagamenti esistente, che ha facilitato pagamenti per oltre 600 miliardi di dollari attraverso centinaia di organizzazioni.

La richiesta arriva nel contesto di una spinta più ampia da parte delle società di crypto e di pagamenti per ottenere licenze di banche fiduciarie nazionali. Bastion e Ripple hanno ricevuto approvazioni condizionate, mentre Circle e BitGo hanno ricevuto approvazioni definitive. Anche la società madre di Kraken, Payward, Zerohash e Block hanno presentato richieste.

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