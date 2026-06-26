MoneyGram è diventata un validatore sulla blockchain di Solana, il che consente alla società di rimesse di partecipare direttamente alla sicurezza della rete e all’elaborazione delle transazioni.

Nell’ambito delle sue attività di validatore, l’azienda sta effettuando lo staking del token nativo di Solana, SOL (SOL), ed elaborando i blocchi di transazioni. MoneyGram ha inoltre aderito alla Solana Developer Platform, un programma che supporta le aziende che sviluppano applicazioni finanziarie sulla rete.

MoneyGram ha dichiarato di utilizzare ora l’infrastruttura blockchain e le stablecoin nelle proprie operazioni di tesoreria, sviluppo prodotti e pagamenti, dopo oltre cinque anni di integrazione delle risorse digitali nella propria attività, che serve più di 60 milioni di clienti attraverso quasi 500.000 punti vendita in tutto il mondo.

L’iniziativa relativa ai validatori fa seguito al lancio di MGUSD da parte di MoneyGram a maggio, una stablecoin in dollari statunitensi sulla rete Stellar che consente agli utenti di detenere saldi in dollari digitali, trasferire fondi a livello internazionale e convertirli in valute locali tramite l’app MoneyGram.

Società di rimesse ampliano adozione stablecoin

Il lancio del validatore arriva in un momento in cui si assiste a una più ampia adozione delle stablecoin nel settore delle rimesse, dove le aziende ricorrono sempre più spesso alle reti blockchain per trasferire denaro a livello internazionale.

A maggio, Western Union ha lanciato la sua stablecoin USDPT, sostenuta dal dollaro, sulla blockchain di Solana. L’azienda ha dichiarato che il token ha fatto il suo debutto in Bolivia e nelle Filippine e che si prevede un’espansione in oltre 40 paesi entro il 2026.

Intervenendo alla conferenza sulle stablecoin organizzata da Bitso a Città del Messico la scorsa settimana, Malcolm Clarke, vicepresidente di Western Union per gli asset digitali, ha affermato che la nuova stablecoin potrebbe ridefinire l’economia del finanziamento e del regolamento delle transazioni all’interno della sua rete globale di rimesse, consentendo al contempo il trasferimento di denaro 24 ore su 24.

Clarke ha precisato che l’azienda gestisce un volume annuo di transazioni superiore a 100 miliardi di dollari e ha stimato che i requisiti di prefinanziamento, il capitale inattivo e le commissioni bancarie assorbono tra il 6% e il 9% di tali flussi. L’utilizzo delle stablecoin per il regolamento, combinato con i rendimenti generati dalle attività di riserva che le garantiscono, potrebbe invece produrre margini di profitto compresi tra il 2% e il 3% circa, ha aggiunto.

Oltre alle rimesse, le stablecoin stanno guadagnando terreno anche come strumenti di tesoreria e regolamento. Secondo il rapporto di Bitso “Stablecoin Landscape in Latin America” relativo al primo semestre del 2026, i volumi delle transazioni in stablecoin tra i clienti istituzionali dell’exchange di criptovalute sono aumentati dell’81% su base annua, trainati dalla gestione della liquidità, dai pagamenti transfrontalieri e dalle operazioni di tesoreria.

Il rapporto di Bitso intitolato “Il panorama delle stablecoin in America Latina nel primo semestre del 2026”. Fonte: Bitso

L'adozione delle stablecoin sta prendendo piede anche nel settore dei pagamenti in Africa. La scorsa settimana, Ripple ha acquisito una partecipazione nella società fintech africana Flutterwave, un fornitore di servizi di pagamenti transfrontalieri attivo in 35 paesi. Flutterwave ha dichiarato di voler integrare nella propria rete di pagamenti la stablecoin RLUSD di Ripple, Ripple Payments e XRP Ledger.