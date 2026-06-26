Il rapporto di Bitso intitolato “Il panorama delle stablecoin in America Latina nel primo semestre del 2026”. Fonte: Bitso
L'adozione delle stablecoin sta prendendo piede anche nel settore dei pagamenti in Africa. La scorsa settimana, Ripple ha acquisito una partecipazione nella società fintech africana Flutterwave, un fornitore di servizi di pagamenti transfrontalieri attivo in 35 paesi. Flutterwave ha dichiarato di voler integrare nella propria rete di pagamenti la stablecoin RLUSD di Ripple, Ripple Payments e XRP Ledger.
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