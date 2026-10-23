Secondo quanto riferito, altre sei società hanno presentato obiezioni alla quotazione delle proprie azioni in forma tokenizzata sulla piattaforma proposta nell’ambito di una joint venture tra l’exchange di criptovalute OKX e la società madre della Borsa di New York, Intercontinental Exchange (ICE).

Secondo un rapporto di Reuters di venerdì, la piattaforma azionaria proposta, denominata OKXICE, contava in totale 22 società che si opponevano alla tokenizzazione delle proprie azioni statunitensi. Tra le obiezioni più recenti figuravano, secondo quanto riferito, Wells Fargo, Arm Holdings e Intuit, che aggiungevano i propri nomi a quelli di Microsoft e Alphabet, la società madre di Google, nell’ultima settimana.

In particolare, 16 società erano quotate sul Nasdaq, mentre solo sei titoli erano disponibili sul NYSE. A settembre, il Nasdaq ha pubblicato indicazioni per le società che valutano l’esenzione per l’innovazione della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense per la negoziazione di azioni tokenizzate, osservando che gli emittenti «devono essere cauti nella loro partecipazione» e che «le conseguenze per la liquidità, la determinazione dei prezzi e il valore per gli azionisti nel lungo periodo potrebbero non diventare evidenti fino a molto tempo dopo l’avvio dell’esperimento».

Parlando con Cointelegraph martedì, il co-presidente di OKXICE ed ex governatore di New York Andrew Cuomo ha detto che la società si aspettava che ci fossero altre obiezioni, nel tentativo di evitare di essere tra i primi a testare il modello azionario. Quando ha presentato la richiesta alla SEC all’inizio di questo mese, la joint venture aveva proposto che 62 società quotassero azioni tokenizzate.

Cointelegraph ha contattato Intuit per un commento sulla decisione della società di ritirarsi dall’iniziativa, ma non ha ricevuto una risposta immediata. I portavoce di Wells Fargo e Arm Holdings hanno rifiutato di commentare.

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