Il procuratore generale di New York Letitia James ha chiesto a un tribunale di ordinare ai fondatori della defunta piattaforma di trading di criptovalute e forex NovaTech, Cynthia ed Eddy Petion, e alle società collegate di pagare 1,37 miliardi di dollari per il suo schema Ponzi.

Secondo un atto depositato giovedì in tribunale, il procuratore generale chiede la restituzione di circa 1,13 miliardi di dollari di fondi degli investitori, oltre a 232,5 milioni di dollari di interessi.

Ad agosto 2025, il tribunale ha ritenuto i Petion e le società responsabili in contumacia, dopo che non avevano risposto alla causa.

Secondo l’ ufficio del procuratore generale, quattro persone che avevano reclutato investitori per NovaTech hanno accettato separatamente di pagare quasi 6 milioni di dollari in accordi transattivi destinati a beneficiare le vittime.

Secondo quanto dichiarato dall’ufficio del procuratore generale, oltre 11.000 cittadini di New York hanno perso decine di milioni di dollari attraverso NovaTech e un precedente schema di mining di criptovalute, AWS Mining. La denuncia sosteneva che i promotori avessero preso di mira comunità haitiane e altre comunità di immigrati attraverso gruppi di preghiera, social media e WhatsApp, promettendo rendimenti elevati e bonus per il reclutamento.

L’atto depositato afferma che gli investitori hanno versato circa 1,16 miliardi di dollari nei portafogli di criptovalute di NovaTech tra agosto 2019 e maggio 2023. Di questi, secondo il procuratore generale, solo circa 26 milioni di dollari sono stati depositati presso il fornitore dei servizi di trading della piattaforma, B2Broker, per essere utilizzati nel trading.

La mozione chiede separatamente circa 6,15 milioni di dollari, interessi inclusi, in relazione ad AWS Mining.

AWS Mining è crollata nel 2019. NovaTech è crollata nel 2023, lasciando decine di migliaia di investitori impossibilitati a ritirare i propri fondi. James ha citato in giudizio NovaTech, AWS Mining e altre società associate nel giugno 2024.

Cointelegraph ha chiesto un commento all’Ufficio del procuratore generale di New York su come eventuali fondi recuperati sarebbero stati distribuiti alle vittime e quali misure avrebbero potuto essere adottate per far rispettare la sentenza, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.

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