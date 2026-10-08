La piattaforma di streaming video Netflix ha pubblicato il trailer della sua serie di otto episodi sugli eventi che hanno preceduto il collasso dell’exchange di criptovalute FTX, incentrata sull’ex CEO Sam “SBF” Bankman-Fried e sulla sua collega e compagna Caroline Ellison, a capo della società consorella Alameda Research.

In un post pubblicato giovedì su X, Netflix ha mostrato immagini della serie, in uscita il 19 novembre, “sui prodigi dal cuore spezzato dietro lo scandalo FTX”. La serie, con Anthony Boyle nel ruolo di Bankman-Fried e Julia Garner in quello di Ellison, sembrava concentrarsi sull’idea che “andare all-in ogni volta sia la strategia matematicamente ottimale”, con probabile riferimento agli investimenti ad alto rischio dell’exchange crypto effettuati utilizzando i fondi degli utenti.

“Mentire non è sbagliato per una buona causa”, dice Garner nei panni di Ellison nel trailer. La frase riecheggia la testimonianza di Ellison al processo penale del 2023 contro Bankman-Fried, quando dichiarò che, secondo lui, le regole contro la menzogna e il furto non si applicavano necessariamente all’altruismo efficace. Questa filosofia pone l’accento sul fare quanto più bene possibile, anche attraverso il “guadagnare per donare”, la pratica di accumulare ricchezza da destinare a cause benefiche.

Bankman-Fried, Ellison e altre persone legate a FTX e Alameda sono state incriminate nel dicembre 2022, dopo il collasso e il fallimento dell’exchange. Ellison ha raggiunto un accordo con la procura e ha testimoniato contro SBF al processo, mentre Bankman-Fried ha scelto di affrontare il processo.

È stato riconosciuto colpevole di sette capi d’accusa per reati gravi legati alla frode e condannato a 25 anni di carcere. A ottobre, Bankman-Fried aveva presentato istanze ancora pendenti chiedendo la grazia presidenziale a Donald Trump e l’annullamento della sua condanna da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti. Ellison è stata rilasciata dalla custodia federale a gennaio.

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